Mercato OM : ça ne s’arrange pas pour Luis Henrique !

Arrivé à l’Inter Milan l’été dernier pour un montant légèrement inférieur à 23 millions d’euros, Luis Henrique traverse une période délicate en Serie A. Après une saison globalement réussie à l’OM sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’ailier brésilien espérait franchir un cap en Lombardie. Mais pour l’instant, ses débuts sont loin des attentes, et la presse italienne n’hésite plus à le cibler.

Transféré après un exercice marseillais jugé satisfaisant, Luis Henrique n’a jamais vraiment trouvé sa place dans la rotation d’Inzaghi. Au départ, les médias italiens se montraient prudents, laissant le temps au joueur de s’adapter. Mais à l’approche du mercato hivernal, le ton a changé : les critiques deviennent de plus en plus directes, certains médias affirmant que le joueur a déjà été proposé à plusieurs clubs de Ligue 1.

La presse italienne perd patience

Le tournant semble être venu dimanche, lors de la défaite de l’Inter sur la pelouse de Pise (2-0). La Gazzetta dello Sport a livré une analyse particulièrement sévère de la prestation du Brésilien. Le quotidien écrit notamment : « Il continue de tergiverser, zéro dribble. Il ne passe pas son vis-à-vis, peut-être qu’il n’arriverait même pas à dribbler un éléphant sous anesthésie. Il a peur de rater ». Une critique frontale qui illustre l’exaspération grandissante autour de son rendement.

La Gazzetta très dure après le match de Luis #Henrique (5) face à Pise hier : “Il continue de tergiverser, zero dribble. Il ne passe pas son vis à vis, peut-être qu’il n’arriverait même pas à dribbler un éléphant sous anesthésie. Il a peur de rater” pic.twitter.com/7ADUqBPxIu — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) December 1, 2025

Un départ de Luis Henrique dès janvier ?

À quelques semaines de l’ouverture du mercato, un départ anticipé n’est plus à exclure. Si une offre convaincante arrive, la direction milanaise pourrait accepter de libérer un joueur qui ne répond pas, pour l’instant, aux attentes d’un club visant le très haut niveau.

De son côté, Luis Henrique garde en tête son objectif majeur : retrouver suffisamment de temps de jeu pour espérer figurer dans la prochaine Coupe du monde avec la Seleção. Mais les opportunités risquent d’être limitées. L’ailier devra rapidement inverser la tendance s’il veut éviter un transfert express… et relancer une carrière encore en quête de stabilité.