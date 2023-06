Mercato OM : ça s’accélère pour Gallardo !

Pressenti depuis plusieurs jours pour s’asseoir sur le banc de l’OM, Marcelo Gallardo semble bien être en pole position pour rejoindre Marseille selon le quotidien espagnol AS.

Pablo Longoria s’active pour trouver son successeur d’Igor Tudor. Plusieurs noms ont été évoqués ces derniers jours, mais le dossier le plus chaud semble être celui de Marcelo Gallardo. Il serait même très proche de l’OM, d’après la presse espagnole. Le technicien argentin était l’un des favoris cela semble en effet se confirmer car d’après AS il aurait rencontré le président Longoria et les négociations seraient très avancées.

Gallardo, suivi d’Alexis ?

Info de #Gallardo en Estambul:

Reunion con Pablo Longoria, Presidente del Marsella. Y Alexis Sanchez, dando el ok para su llegada al club frances. Con promesa de renovacion en OM si asume el argentino. Info conjunta con el colega @AbdellahBoulma — Sebastián Srur (@Sebasrur) June 11, 2023

Celui qui est surnommé le «muñeco» a exprimé plusieurs fois par le passé son souhait d’entrainer en Europe. Gallardo est sans club depuis son départ de River Plate en 2022 où il a officié durant 8 années. L’argentin devrait donc faire son retour dans le championnat de France, qu’il a connu comme joueur à Monaco (1999-2003) et au PSG (2007-08).

Autre information capitale révélée par le journaliste argentin Sébastian Srur ( Radio continental), Alexis Sanchez promettrait de rester à l’OM en cas de signature de Gallardo.