Mercato OM : ça s’accélère pour Sampaoli…

Depuis le départ d’André Villas-Boas, Pablo Longoria cherche un coach pour l’OM. Les choses semblent s’accélérer pour Jorge Sampaoli qui pourrait même être libéré par l’Atlético Mineiro.

Selon Globoesporte, l’Atlético Mineiro est au courant que Sampaoli continue d’avoir des discussions avec l’Olympique de Marseille. Le média brésilien précise que les contacts se sont intensifiés, Sampaoli aurait émis des doutes sur le fait de rester à Belo Horizonte.

Sampaoli mantém conversas com Olympique e pretende encerrar o Brasileiro pelo Atlético-MG.

Técnico está à espera de um contato formal do clube francês com ele e o clube mineiro para definir sua provável saída do Galo, 10 meses antes do previsto em contrato.

