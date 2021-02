Mercato OM : ça se complique pour Kamara…

C’est l’une des grosses satisfactions sportive et symbolique du moment à l’OM. Boubacar Kamara sera-t-il encore marseillais la saison prochaine ? Le doute s’amplifie…

Capitaine face à Auxerre, Boubacar Kamara est une valeur sûre de l’effectif olympien. Le minot qui a fait toutes ses classes à l’OM a tenu bon dans la tourmente et affiché un moral solide. Ses performances sont remarquées après un début de saison plus difficile. Alors que beaucoup auneraient voir en lui l’avenir du club avec le brassard accroché à son bras, ce dernier pourrait quitter Marseille cet été…

Une prolongation très improbable pour Kamara ?

Alors qu’un bon nombre de joueurs (Thauvin, Germain, Khaoui, Amavi, Nagatomo, Pelé…) seront libres en juin et que d’autres ne sont que prêtés (Lirola, Balerdi, Ntcham, Cuisance…) d’autres départs sont à prévoir. Boubacar Kamara n’échappe pas à cette régle, d’autant que le jeune défenseur ou milieu de terrain n’est lié avec l’OM que jusqu’en 2022. Selon l’Equipe de vendredi, « le joueur et son entourage ont une idée très affirmée de ce qu’ils veulent (valent), et la signature de son premier contrat pro, comme de sa prolongation, avait nécessité de longues négociations. Pourrait-il rempiler de nouveau ? Cela paraît très improbable, d’autant qu’il est certainement la meilleure valeur marchande de l’effectif et qu’il pourrait vouloir grandir ailleurs. » Pour rappel, l’OM doit faire face à de gros déficits financiers et devrait reconstruire en profondeur son effectif cet été.