Mercato OM : ça se complique pour une priorité au poste de gardien !

L’Olympique de Marseille risque de voir une nouvelle piste au poste de gardien lui échapper. Selon Foot Mercato, le Torino a repris l’avantage dans le dossier Lucas Perri et espère finaliser son arrivée dès ce week-end.

Le Torino reprend l’avantage pour Lucas Perri

Le dossier Lucas Perri semble désormais pencher en faveur du Torino.

D’après les informations de Foot Mercato, le club italien a eu de nouveaux contacts jugés très positifs jeudi et vendredi avec l’entourage du gardien brésilien de 27 ans.

Le Torino disposait déjà d’un accord avec Leeds et avec le joueur depuis la mi-juillet autour d’un prêt payant assorti d’une option d’achat fixée à 11 millions d’euros.

L’OM a tenté de s’immiscer dans le dossier ces dernières heures, mais n’est pas parvenu, à ce stade, à reprendre l’avantage.

Le club turinois espère désormais accueillir Lucas Perri avant dimanche soir afin de lui faire passer sa visite médicale. Une officialisation pourrait ensuite intervenir en début de semaine prochaine.

Une visite médicale décisive

L’opération n’est toutefois pas encore totalement finalisée.

Lucas Perri poursuit actuellement sa rééducation après une blessure au quadriceps. La visite médicale sera donc particulièrement importante avant la validation définitive du transfert.

Le Torino reste prudent et aurait déjà identifié des solutions alternatives en cas de problème, avec notamment les noms de Michele Di Gregorio et Guglielmo Vicario.

Sa priorité reste toutefois Lucas Perri.

Pour l’Olympique de Marseille, cette évolution constitue un nouveau contretemps dans la recherche d’un gardien. Le club phocéen étudie plusieurs profils sur ce mercato, mais le Torino apparaît désormais clairement en position de force dans ce dossier.