Mercato OM : Ça se confirme pour Eric Bailly

L’Olympique de Marseille aurait pris la décision de ne pas prolonger le prêt d’Eric Bailly. Manchester United sait déjà ce qu’il compte faire de l’international ivoirien.

Avec la saison qu’il réalise, Eric Bailly ne sera pas conservé par l’Olympique de Marseille. Le défenseur n’a convaincu personne à l’OM tant par le niveau affiché que par son état physique qui n’est pas rassurant. Son prêt ne devrait donc pas déboucher sur un contrat.

Appartenant toujours à Manchester United, l’Ivoirien va retourner en Angleterre. Fabrizio Romano affirme que Bailly ne sera pas non plus gardé par les Reds Devils. Il devrait ensuite être mis sur la liste des transferts et vendu dans la foulée.

Eric Bailly and Alex Telles will return to Manchester United in the summer after loan — but both are expected to leave the club again. 🔴 #MUFC

Man Utd will look into options/proposals to let both Telles and Bailly leave in the summer. pic.twitter.com/bAtKoZXoO2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 1, 2023