Désiré par le coach de l’OM en vue de renforcer le milieu de terrain, Michael Cuisance est bien en contact avec l’OM. Mais le joueur n’est semble-t-il pas pressé comme l’indique son entourage…

Actuellement sous contrat avec le Bayern Munich, Michael Cuisance (20 ans) est évoqué avec insistance à l’Olympique de Marseille. L’entourage du joueur a confirmé des contacts entre le jeune milieu de terrain Français et l’OM. Mais si le transfert doit se faire, ça ne sera pas pour tout de suite.

Priorité à la fin de saison avec le Bayern munich

Comme l’a confirmé un proche à l’Equipe du soir, Michael Cuisance souhaite bien finir la ligue des champions avec le Bayern Munich. Un point sur son avenir personnel sera bientôt fait, mais pas avant cette échéance :

« C’est très simple. On ne se pose pas la question pour l’instant. Oui, il y a des contacts entre l’OM et le Bayern, mais Michaël se concentre sur la fin de saison. L’important et l’essentiel c’est la Ligue des Champions. Un point sera fait avec son coach en fin de saison. » Proche de Michael Cuisance – Source : l’équipe du soir 03/08



Le message est clair, sauf surprise de dernière minute, Cuisance à l’OM ça peut encore se faire. Mais pas avant fin Aout.