Mercato OM : ça se précise pour la 4e recrue !

Le rapprochement entre Pierre-Emerick Aubameyang et l’Olympique de Marseille prend chaque jour un peu plus de consistance. Selon les informations de La Provence, l’attaquant gabonais a trouvé un accord pour rompre son contrat avec Al-Qadsiah, promu en Saudi Pro League, et se projette désormais très clairement vers une arrivée à Marseille.

Libre de tout engagement contractuel, Aubameyang est désormais tourné vers son avenir. Et cet avenir semble s’écrire en Bleu et Blanc. Toujours selon le quotidien régional, l’ancien buteur de Chelsea, Arsenal ou encore le Borussia Dortmund est à la recherche d’un logement dans la cité phocéenne, signe que les négociations avancent dans le bon sens avec l’OM.

Auba cherche une maison à Marseille !

La recherche d’une maison à Marseille, motivée par le bien-être de sa famille et de ses proches, révèle aussi la volonté du joueur de s’installer durablement, après une saison passée dans un environnement difficile en Arabie Saoudite. Éloigné des siens et peu épanoui sur le plan personnel, l’international gabonais souhaite retrouver un cadre de vie plus stable pour relancer sa carrière.

A lire : Mercato OM : Nouvelle indice dans le dossier Paixão !

Du côté de la direction olympienne, ce dossier est suivi avec attention. Le profil d’Aubameyang, 35 ans, correspond à celui recherché par Roberto De Zerbi, désireux d’ajouter de l’expérience et de la profondeur offensive à son effectif. Malgré son âge, l’ancien capitaine des Panthères conserve des qualités de vitesse et de finition qui pourraient faire la différence en Ligue 1 et en Coupe d’Europe, si l’OM confirme sa participation à une compétition continentale.

Si aucun accord officiel n’a encore été annoncé, l’optimisme est de mise dans les deux camps. Le chemin entre Aubameyang et l’OM semble désormais tracé.