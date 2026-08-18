Mercato OM : ça se précise pour la première recrue !

Toujours sans recrue dans ce mercato estival, l’OM pourrait tenir son premier renfort. Selon L’Équipe, Jean-Clair Todibo a déjà donné son accord pour rejoindre Marseille, qui négocie désormais avec West Ham autour d’un prêt avec partage du salaire.

Todibo a donné son accord à l’OM

Le mercato de l’OM pourrait enfin se débloquer dans le sens des arrivées. Selon les informations de L’Équipe, Jean-Clair Todibo est d’accord pour rejoindre l’Olympique de Marseille cet été.

Le défenseur central de 26 ans se trouve actuellement dans une situation délicate à West Ham. Sous contrat avec les Hammers jusqu’en 2029, l’ancien Niçois n’a pas été convoqué pour le déplacement à Burnley dimanche, conclu sur un match nul (2-2) en Championship.

Marseille tente désormais de trouver un terrain d’entente avec le club anglais. La formule actuellement étudiée serait celle d’un prêt avec une répartition de la rémunération du joueur entre les deux clubs.

Du côté olympien, l’optimisme serait de mise concernant la possibilité de faire aboutir cette opération.

L’OM doit encore débloquer sa situation financière

Le dossier reste néanmoins directement lié aux contraintes économiques qui pèsent sur l’OM. Marseille n’a toujours enregistré aucune recrue et doit continuer à réaliser des départs avant de pouvoir finaliser certaines arrivées.

Grégory Lorenzi l’a encore rappelé vendredi, en marge du match amical perdu contre l’Atlético de Madrid (1-2) : le club phocéen doit vendre avant de pouvoir enregistrer ses renforts.

Dans ce contexte, le montage imaginé pour Todibo, sous la forme d’un prêt avec partage du salaire, apparaît adapté aux capacités actuelles de Marseille.

La saison dernière, l’international français à deux sélections a disputé 25 rencontres avec West Ham, pour environ 1 800 minutes de jeu.

L’accord du joueur constitue donc une première étape importante. Il reste maintenant à l’OM et à West Ham à s’entendre sur les modalités financières du prêt. Si les discussions aboutissent, Jean-Clair Todibo pourrait devenir la première recrue du mercato marseillais.