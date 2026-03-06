Mercato OM : ça se précise pour Mason Greenwood !

Selon les informations de L’Équipe, l’avenir de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille s’assombrit nettement. L’attaquant anglais, pourtant auteur d’une saison prolifique, souhaiterait quitter le club phocéen dès la fin de l’exercice. Le Golfe, et notamment l’Arabie saoudite, apparaît comme une destination crédible pour l’été prochain.

Des tensions internes qui fragilisent l’avenir de Greenwood à l’OM

Arrivé en provenance de Manchester United, Mason Greenwood s’était engagé dans un projet marseillais notamment porté par l’entraîneur Roberto De Zerbi. L’attaquant anglais de 24 ans avait été séduit par la perspective d’évoluer sous les ordres du technicien italien.

Mais la situation se serait progressivement tendue en interne. D’après L’Équipe, les relations entre le joueur et le nouveau patron sportif du club, Medhi Benatia, sont devenues compliquées. Cette mésentente aurait contribué à fragiliser la position de l’attaquant au sein du projet sportif de l’Olympique de Marseille.

⚪🔵 Mercato OM : Greenwood + 4 départs minimum à venir… Selon L’Équipe, le club pourrait connaître de grands changements en coulisses (avenir incertain pour Pablo Longoria, départ attendu de Mehdi Benatia) et dans l’effectif. Départs annoncés ou probables :

➡️ Ethan Nwaneri… pic.twitter.com/c9agDE7aDi — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 6, 2026

Un épisode récent rapporté par le quotidien illustre cette distance avec le groupe. Le journal explique : « Accompagné mercredi soir par son père Andrew, très important dans sa carrière, l’Anglais est lié à l’OM jusqu’en 2029 et représente la plus haute valeur marchande (35 à 40 % des droits reviendront à Manchester United). À cause de ses écarts de conduite extra sportifs, il reste un profil particulier mais le Golfe est une vraie possibilité, et il est loin d’être le seul joueur majeur à pencher vers un départ ».

L’Arabie saoudite en option crédible pour l’attaquant

Malgré un contrat courant jusqu’en 2029 avec l’OM, Mason Greenwood envisagerait donc un départ dès l’été. Toujours selon L’Équipe, l’Arabie saoudite pourrait constituer la destination la plus probable. Plusieurs clubs européens resteraient réticents à l’idée de recruter l’attaquant anglais en raison de son passé extra sportif, un facteur qui limite son marché sur le continent. Les championnats du Golfe, particulièrement actifs sur le marché des transferts ces dernières saisons, apparaissent ainsi comme une option crédible.

Sportivement, le départ de Mason Greenwood représenterait un défi majeur pour l’Olympique de Marseille. L’attaquant anglais s’est imposé comme l’un des principaux atouts offensifs du club cette saison, avec 24 buts inscrits toutes compétitions confondues.