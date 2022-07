Mercato OM : Caleta-Car trop cher pour le Torino ?

Comme chaque année depuis qu’il est arrivé à l’OM Duje Caleta-Car est annoncé sur le départ lors des mercato. Mais cette fois son prix et son manque de prétendant laisse penser qu’il puisse partir libre l’année prochaine.

Il est l’un des joueurs les plus utilisés par Sampaoli cette saison, souvent titulaire depuis son arrivée à l’OM il y a 4 ans, cependant il est toujours annoncé partant lors de ce mercato. A un an du terme de son contrat l’OM veut éviter un départ libre l’été prochain comme avec Kamara et Thauvin par exemple. Le joueur possède encore une belle valeur marchande autour de 16M€ selon Transfermarkt.

Selon la Provence le club phocéen en demanderait seulement 10M€ pour laisser partir le géant croate (1m92) mais selon plusieurs médias italiens, Longoria en demanderait 15M€, une somme qui aurait refroidi les dirigeants du Torino. En effet, selon il Corriere dello Sport, le Torino, plus précisément Ivan Juric le coach du Torino, voit en Caleta-Car le remplaçant idéal Gleison Blemer, mais les 15M€ réclamés se sont avérés être un vrai frein dans la possible transaction.

à lire aussi : Mercato OM : Luis Henrique a fait son choix !

« Caleta-Car, si on peut bien le vendre cet été… « — Zubar

Invité à donner son avis sur le joueur lors de notre émission au début du mois de mai, Ronald Zubar a incité le club à vendre l’ancien joueur de Salzbourg.

« Caleta Car j’étais pas du tout fan pour être honnête (…) Salzbourg voulait s’en débarrasser parce qu’il était lent, c’était les retours que j’avais en interne (…) Ceci dit, il faut reconnaitre, il a bataillé en début de saison où on voulait qu’il parte, il est pas parti, il n’a pas lâché, il a rendu service, il était bon jusqu’à récemment où ça fait 2,3 matchs qu’il est un peu en dessous. Je trouve que dans ce que demandait le coach, il te transmettait ce calme, pour repartir de derrière, pas s’affoler, je ne suis pas fan mais je trouvais que dernièrement il était bon. Pour ça que si on peut bien le vendre cet été… » Ronald Zubar – Source: Football Club Marseille (02/05/2022)