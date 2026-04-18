Mercato OM : ce coach étranger relancé ?

À Marseille, les grandes manœuvres ont déjà commencé en coulisses. Alors que le club phocéen prépare sa restructuration sportive, le poste d’entraîneur reste incertain et plusieurs pistes sont activées. Parmi elles, celle menant à Sergio Conceição refait surface.

Un avenir flou pour Habib Beye à l’OM

Arrivé en février sur le banc de l’Olympique de Marseille, Habib Beye joue gros sur cette fin de saison. À cinq journées de la fin du championnat de Ligue 1, l’ancien défenseur doit convaincre sa direction dans un contexte de transition. Le club, désormais engagé dans une nouvelle ère avec un président récemment nommé, prépare déjà la saison 2026-2027.

Au-delà de la recherche active d’un directeur sportif, le dossier de l’entraîneur est au cœur des réflexions. Selon des informations relayées par la presse italienne, les dirigeants marseillais anticipent un possible changement sur le banc. Une manière de ne pas se laisser surprendre en cas de décision forte à l’issue de la saison.

Sergio Conceição ciblé, concurrence italienne annoncée

D’après Tuttomercatoweb, Sergio Conceição figure parmi les profils étudiés par l’OM. Actuellement en poste à Al-Ittihad, le technicien portugais, sous contrat jusqu’en 2028, pourrait envisager un départ dès cet été. Le dossier s’annonce toutefois complexe. Deux clubs italiens, Napoli et SS Lazio, suivent également de près la situation de l’ancien international portugais.

Âgé de 51 ans, Sergio Conceição connaît bien l’environnement marseillais pour avoir été régulièrement évoqué ces dernières années. En 2024, il avait notamment été proche de rejoindre le club, avant que Roberto De Zerbi ne soit finalement choisi.

Son passage récent à AC Milan reste contrasté, avec un bilan de 16 victoires, 5 nuls et 10 défaites en 31 matchs. Un contexte qui pourrait nourrir sa volonté de rebond au plus haut niveau européen.

Dans un mercato OM qui s’annonce agité, cette piste confirme une chose : la direction olympienne prépare activement l’avenir, sans certitude à ce stade sur l’identité de son futur entraîneur.