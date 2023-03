Mercato OM : Ce coach français qui a failli signer à Marseille sous Robert Louis-Dreyfus !

« J’ai eu deux contacts avec deux gros clubs. Charles Biétry, qui vient de prendre la succession de Michel Denisot à la tête du PSG, en 1998, me contacte. Je le rencontre à Paris, mais la direction de Canal + dit non. Je venais de D2, je n’avais pas un nom clinquant. La deuxième fois, un dirigeant de Marseille m’appelle, car Abel Braga est viré (novembre 2000). Il me donne rendez-vous à Paris, avec Robert Louis-Dreyfus (le président). J’arrive avec mon ordi, je suis reçu très poliment, mais je me rends compte, au bout de deux minutes, qu’il n’en a rien à faire. Je parle de foot, je ne l’intéresse pas. Enfin, en 2009, j’avais eu des contacts avec Waldemar Kita, à Nantes. » Christian Gourcuff – Source : L’Equipe (11/03/23)

« La veille d’un match, lors du dernier jour du mercato, je fais une mise en place. Jérémie Aliadière est titulaire. Et, à un moment donné, il disparaît. On me dit qu’on est venu le chercher pour aller à Marseille ! L’OM voulait remplacer Saber Khalifa. » https://t.co/2DON4hKNxj — A. (@CarterChnine) March 11, 2023