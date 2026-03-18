Mercato OM : ce consultant de l’Equipe pas du tout convaincu de cette option pour Mason Greenwood !

Annoncé dans le viseur de la Juventus, Mason Greenwood alimente les spéculations autour de son avenir à l’OM. Mais la faisabilité du dossier et la pertinence sportive interrogent, à commencer par Jérôme Alonzo, qui s’est montré très critique.

La Juve vise Greenwood

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus s’intéresserait à Mason Greenwood, actuellement sous contrat avec l’Olympique de Marseille. L’attaquant anglais, arrivé en provenance de Manchester United, disposerait d’une valeur marchande estimée autour de 50 millions d’euros, somme qui pourrait ouvrir la porte à un départ.

Cette information a été relayée par plusieurs médias italiens, mais elle soulève de nombreuses interrogations. La situation financière du club turinois, combinée à l’incertitude autour d’une qualification en Ligue des champions, rend une telle opération complexe à court terme.

Jérôme Alonzo sceptique sur le projet turinois

Présent sur le plateau de L’Équipe de Greg, Jérôme Alonzo a livré une analyse tranchée de cette rumeur : « La Juventus, en ce moment, c’est un peu le cimetière des éléphants des attaquants. Personne n’a réussi là-bas. C’est un peu compliqué ».

Une déclaration qui reflète les difficultés récentes rencontrées par plusieurs attaquants passés par Turin. L’ancien gardien du PSG met ainsi en doute la pertinence d’un tel choix de carrière pour Mason Greenwood, dans une période charnière de son évolution.

Du côté de l’OM, aucune communication officielle n’a été faite concernant un éventuel départ. Le club phocéen reste concentré sur ses objectifs sportifs en Ligue 1, tandis que l’avenir de son attaquant dépendra avant tout d’offres concrètes et vérifiables.