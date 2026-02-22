Mercato OM : Ce consultant local fracasse Hojbjerg !

Au micro de Maritima, le consultant sportif Jacques Bayle a vivement critiqué la prestation de Pierre-Emile Hojbjerg à l’Olympique de Marseille, estimant que le milieu danois ne justifie pas son statut au club phocéen et appelant à un changement.

Bayle pointe les limites de Hojbjerg dans le jeu marseillais

Lors d’une intervention radiophonique sur Maritima, Jacques Bayle a exprimé son exaspération envers Pierre-Emile Hojbjerg, recruté par l’OM pour 13,5 millions d’euros, estimant que son impact sur le jeu reste insuffisant malgré ses prestations occasionnelles correctes.

« Quand je vois Pierre-Emile Hojbjerg, je me dis qu’on va accepter ça jusqu’à quand ? On me dit que c’est un bon joueur, mais moi pendant 25 ans j’ai été dans des staffs. Mais des joueurs comme Hojbjerg, ça ne m’a jamais fait rêver. Mais qu’est-ce qu’il apporte à l’OM ce mec ? De temps en temps, il fait un bon match, mais c’est insuffisant. On est juste content car c’est un international danois et le mec est titulaire, et même capitaine à Brest. Alors oui il a des beaux tatouages, mais on a fait de Pierre-Emile Hojbjerg le représentant de l’OM. Une tête de viking mais rien derrière », a déclaré Bayle.

Le consultant n’a formulé aucune accusation personnelle mais s’interroge sur la capacité du milieu à peser durablement dans l’effectif phocéen, notamment dans la circulation du ballon et le tempo du jeu.

La Juve a un œil sur Hojbjerg !

Sur le plan sportif, Pierre-Emile Hojbjerg est un titulaire régulier au sein de l’entrejeu marseillais depuis son arrivée, mais ses performances font débat auprès de certains observateurs et supporters. L’OM occupe actuellement une 4e place au classement de Ligue 1, avec des enjeux forts dans la course aux qualifications européennes, ce qui met en lumière l’importance des performances individuelles au sein du collectif. La Juventus a déjà tenté de recruter le milieu de terrain de l’OM…

L’analyse de Jacques Bayle s’inscrit dans ce contexte de pression sur les résultats et sur les cadres de l’équipe, sans que le club n’ait formulé de réaction officielle à ces critiques. L’évolution du rôle de Hojbjerg dans les prochaines semaines sera suivie de près par les observateurs du championnat.