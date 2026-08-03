Mercato OM : ce consultant RMC annonce « une grande braderie en août »

L’OM pourrait être contraint de vendre plusieurs joueurs au cours du mois d’août afin de rééquilibrer sa situation financière. Sur RMC, Elton Mokolo évoque la possibilité d’une « grande braderie » et estime que le club doit impérativement dégraisser son effectif. Le consultant souligne toutefois que cette stratégie pourrait avoir des conséquences sur le niveau sportif de l’Olympique de Marseille.

Elton Mokolo évoque une « grande braderie » à l’OM

Le mercato de l’Olympique de Marseille pourrait connaître une nouvelle accélération dans les prochaines semaines. Sur RMC, Elton Mokolo a évoqué la nécessité pour le club marseillais de vendre plusieurs joueurs et n’a pas exclu une importante vague de départs au cours du mois d’août.

« Une grande braderie à l’OM en août ? C’est l’un des objectifs du côté de l’Olympique de Marseille parce qu’il faut vendre », a déclaré le consultant.

Le terme « braderie » traduit l’inquiétude exprimée par Elton Mokolo concernant la capacité de l’OM à réaliser les ventes nécessaires. Le club pourrait devoir alléger son effectif tout en cherchant à préserver la valeur économique de ses joueurs.

Selon le consultant, la situation apparaît paradoxale. Certaines opérations liées à des prêts assortis d’options d’achat obligatoires auraient été confirmées, ce qui placerait les mouvements d’achats et de ventes dans un équilibre relatif.

« C’est une situation paradoxale, parce qu’il y a aussi ce jeu des confirmations des prêts à option d’achat obligatoires qui ont été activés sur l’été 2026 qui amène sur une situation où on est quasiment sur une balance égale entre les achats et les ventes », a expliqué Elton Mokolo.

L’OM doit « dégraisser le mammouth »

Malgré cet équilibre évoqué entre les achats et les ventes, le consultant estime que le principal problème reste la taille de l’effectif marseillais. « Le problème du côté de l’Olympique de Marseille, c’est qu’il va falloir dégraisser le mammouth. Et pour dégraisser le mammouth, il faut des ventes », a insisté Elton Mokolo.

L’OM pourrait donc devoir se séparer de plusieurs joueurs afin de réduire le nombre d’éléments sous contrat et de libérer de la masse salariale. Ces départs pourraient également permettre au club de récupérer des liquidités pour poursuivre son mercato.

Mais cette stratégie comporte un risque : les ventes pourraient affaiblir l’équipe si les joueurs concernés ne sont pas remplacés ou si les remplaçants recrutés ne présentent pas un niveau équivalent.

« Le financier commande sur le sportif »

Pour Elton Mokolo, les impératifs économiques pourraient désormais peser davantage que les considérations sportives. « Même si ça va au détriment du sportif parce qu’aujourd’hui, on le sait, le financier commande sur le sportif », a-t-il affirmé.

Cette analyse décrit un mercato dans lequel les décisions ne seraient pas uniquement prises en fonction des besoins du terrain. Les contraintes financières pourraient obliger l’OM à accepter certains départs, y compris lorsque les joueurs concernés possèdent une importance sportive.

Le défi pour les dirigeants serait alors de trouver un équilibre entre la nécessité de vendre et l’ambition de maintenir un effectif capable de répondre aux objectifs du club.

Facundo Medina et Leverkusen : des discussions, mais pas encore d’accord

Parmi les joueurs évoqués, Facundo Medina apparaît comme un dossier potentiel. Selon Elton Mokolo, des discussions seraient en cours avec le Bayer Leverkusen. « On parle de Medina du côté de Leverkusen, c’est en pourparlers mais ça ne suffit pas », a indiqué le consultant.

Cette déclaration ne permet toutefois pas d’affirmer qu’un transfert est proche ou qu’un accord a été trouvé. Elle évoque uniquement l’existence de discussions, qui devraient encore aboutir à une offre acceptable et à un accord entre les différentes parties.

Dans le contexte décrit par Elton Mokolo, un départ de Facundo Medina pourrait représenter une opération importante, mais ne suffirait pas nécessairement à répondre à l’ensemble des besoins du club.

L’absence de réussite sportive limite la valeur des joueurs

Le consultant estime également que la saison de l’OM a eu des conséquences sur la valeur marchande de plusieurs joueurs.

« À partir du moment où tu n’as pas réussi à créer des valeurs sportives à travers ta saison, tu ne crées pas forcément de valeur économique », a expliqué Elton Mokolo.

Selon cette analyse, une saison réussie permet généralement à certains joueurs de gagner en visibilité, d’améliorer leur réputation et d’attirer davantage de clubs. À l’inverse, des performances collectives insuffisantes peuvent limiter la capacité d’un club à valoriser ses actifs.

Pour l’OM, la difficulté serait donc de vendre tout en obtenant des montants proches des attentes fixées par la direction.