Mercato OM : Ce consultant RMC pas du tout emballé par cette recrue !

Dans ces propos tenus durant l’After foot le chroniqueur Kévin Diaz s’inquiète ouvertement du profil atypique et versatile de Weah, capable de jouer aussi bien au centre de l’attaque que sur les ailes ou à droite du système, mais sans garanties que cela fonctionne à long terme. Diaz compare son recrutement à celui déjà risqué d’Igor Paixao, qu’il juge plus abouti en tant que pur ailier, soulignant le manque de lisibilité et de certitudes sur le plan sportif, et il place cette signature assez bas dans les priorités marseillaises

🚨🔵⚪️ EXCL: Tim Weah to Olympique Marseille, here we go! Deal verbally agreed now also with Juventus.

Exclusive details: package will be €1m loan fee, €14m obligation to buy, €3m add-ons, sell-on clause.

Weah only wanted Marseille, just waiting for green light to travel. 🇺🇸 pic.twitter.com/rEOeQ1yuAc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2025