Mercato OM : ce défenseur marseillais confie, “mon agent est en contact avec des clubs…”

De retour à l’OM après son prêt à Sassuolo, Ulisses Garcia assure être pleinement concentré sur la préparation. Le latéral suisse évoque sa forme physique, les attentes de Bruno Genesio et la concurrence à son poste. Son avenir reste toutefois ouvert, avec plusieurs clubs intéressés par son profil.

Garcia veut répondre aux attentes de Genesio

Dans un entretien accordé à La Marseillaise, Ulisses Garcia se dit heureux d’avoir retrouvé Marseille et assure être en bonne condition. « Je suis content d’être de retour à Marseille, je me sens bien physiquement et mentalement. »

Le défenseur connaît également les attentes de Bruno Genesio : « Ce que le coach attend de moi, c’est simplement que je me donne à 100 % à l’entraînement. »

Une concurrence saine à l’OM

À son poste, Ulisses Garcia doit composer avec Emerson Palmieri et Alexi Koum. Une situation qu’il accueille sereinement. « On est habitués, il y a de la concurrence partout. Avec Emerson, on est aussi de bons potes, donc c’est une concurrence saine. »

Le Suisse conserve également un souvenir fort de son passage à l’OM, notamment la victoire contre Lyon : « À chaque fois que j’y pense, j’ai des frissons. »

Plusieurs clubs se renseignent

Concernant son avenir, Ulisses Garcia confirme que son agent échange avec plusieurs clubs. « Mon agent est en contact avec des clubs. Il y a toujours des demandes et des questions. »

Le joueur préfère toutefois rester concentré sur sa préparation avec l’OM : « Pour l’instant, je me concentre vraiment sur cette préparation. On verra comment ça va se passer. »