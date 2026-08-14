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Mercato OM : ce défenseur marseillais confie, “mon agent est en contact avec des clubs…”

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Ulisses GARCIA of Marseille during the French Cup match between Stade Rennais and Olympique de Marseille at Roazhon Park on January 21, 2024 in Rennes, France. (Photo by Eddy Lemaistre/Icon Sport)

De retour à l’OM après son prêt à Sassuolo, Ulisses Garcia assure être pleinement concentré sur la préparation. Le latéral suisse évoque sa forme physique, les attentes de Bruno Genesio et la concurrence à son poste. Son avenir reste toutefois ouvert, avec plusieurs clubs intéressés par son profil.

Garcia veut répondre aux attentes de Genesio

Dans un entretien accordé à La Marseillaise, Ulisses Garcia se dit heureux d’avoir retrouvé Marseille et assure être en bonne condition. « Je suis content d’être de retour à Marseille, je me sens bien physiquement et mentalement. »

Le défenseur connaît également les attentes de Bruno Genesio : « Ce que le coach attend de moi, c’est simplement que je me donne à 100 % à l’entraînement. »

Une concurrence saine à l’OM

À son poste, Ulisses Garcia doit composer avec Emerson Palmieri et Alexi Koum. Une situation qu’il accueille sereinement. « On est habitués, il y a de la concurrence partout. Avec Emerson, on est aussi de bons potes, donc c’est une concurrence saine. »

Le Suisse conserve également un souvenir fort de son passage à l’OM, notamment la victoire contre Lyon : « À chaque fois que j’y pense, j’ai des frissons. »

Plusieurs clubs se renseignent

Concernant son avenir, Ulisses Garcia confirme que son agent échange avec plusieurs clubs. « Mon agent est en contact avec des clubs. Il y a toujours des demandes et des questions. »

Le joueur préfère toutefois rester concentré sur sa préparation avec l’OM : « Pour l’instant, je me concentre vraiment sur cette préparation. On verra comment ça va se passer. »

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