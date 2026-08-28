Mercato OM : ce jeune attaquant file en Ligue 2 !

Un nouveau départ se précise du côté de l’Olympique de Marseille. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, Ange Lago va quitter l’OM pour rejoindre le Dijon FCO, en Ligue 2. L’accord serait désormais bouclé entre les différentes parties.

Direction Dijon pour Ange Lago

La fin de mercato continue de s’accélérer à Marseille, avec cette fois le départ d’un jeune attaquant.

Selon Sacha Tavolieri, Ange Lago va rejoindre le Dijon Football Côte-d’Or. Le journaliste précise que l’opération est désormais finalisée entre les parties.

« Le buteur ivoirien de l’Olympique de Marseille Ange Lago va rejoindre le Dijon Football Côte-d’Or en Ligue 2. Deal complété entre les parties. »

Le jeune attaquant ivoirien va ainsi poursuivre sa progression en Ligue 2, où il devrait pouvoir bénéficier de davantage de temps de jeu.

Un nouveau mouvement dans l’effectif marseillais

Cette opération s’inscrit dans une fin de marché particulièrement animée pour l’OM, qui travaille actuellement sur de nombreuses sorties.

Le cas d’Ange Lago reste toutefois différent de celui des cadres susceptibles de partir : Marseille cherche également à offrir des perspectives de jeu à ses jeunes éléments afin qu’ils puissent poursuivre leur développement.

Selon les informations communiquées par Sacha Tavolieri, l’accord avec Dijon est complété. Les modalités précises de l’opération n’ont en revanche pas été indiquées à ce stade.