Mercato OM : Ce joueur “a fait son temps” !

Alors que le mercato bat son plein du côté de l’Olympique de Marseille, certaines questions restent en suspens concernant l’avenir de plusieurs joueurs de l’effectif. L’un d’eux divise particulièrement les supporters : Hamine Harit.

Faut-il conserver un joueur qui a certes montré de belles choses, mais dont la régularité et l’impact sur une saison complète posent question ? Pour Yacine Yousfi, spécialiste de l’OM, la réponse est nuancée. “Je pense que c’est un joueur qui a fait son temps à l’OM“, explique-t-il d’entrée, dressant un constat lucide sur le cycle arrivé à son terme pour ce joueur.

S’il ne milite pas pour un départ Hamine Harit, Yousfi voit surtout ce joueur comme une solution de complément :”Si tu le gardes en doublure, je ne dis pas non, c’est une très bonne doublure.” il a toujours été une superbe doublure“, insiste-t-il, soulignant son utilité dans la rotation sans pour autant en faire un titulaire indiscutable. Le problème, selon lui, c’est que le joueur en question semble encore se considérer comme un cadre de l’équipe :“Il faut qu’il se fasse une raison. La saison dernière, il a très très peu joué. Il sort d’une blessure, il revient en fin de saison où il a été décisif, mais c’est un joueur qui nous laisse sur la faim.”

Une irrégularité pointée du doigt

“Il est irrégulier dans un match. Je trouve, comme joueur entrant oui, mais pas comme titulaire.” Malgré tout, Yacine Yousfi reconnaît la nécessité de bien gérer son éventuel départ :“Après, s’il part, il faut le remplacer, parce que tu as un nombre de matchs conséquent cette saison. Et c’est quand même un bon joueur de Ligue 1.”

Entre reconnaissance de ses qualités et prise de recul sur son statut, l’analyse de Yousfi reflète celle d’un grand nombre de supporters marseillais. Le joueur visé pourrait-il accepter un rôle secondaire dans l’effectif ou choisira-t-il de relancer sa carrière ailleurs ? L’OM devra trancher dans les prochaines semaines.

