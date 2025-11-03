Mercato OM : Ce journaliste de Canal+ rassurant concernant Pavard !

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période compliquée, marquée par plusieurs revers récents, Bertrand Latour a pris la parole pour relativiser la situation et défendre certains cadres de l’équipe, notamment Benjamin Pavard. Le journaliste de Canal+ s’est montré rassurant sur le plateau du Canal Football Club, estimant que la dynamique actuelle du club phocéen n’a rien d’alarmant et que des signes encourageants existent.

Bertrand Latour analyse la situation de l’OM

Pour Bertrand Latour, les récentes défaites de l’OM doivent être analysées avec recul. « Il y a des défaites de l’OM mais si on les prend dans le détail, ce qui est notre devoir, il y a la défaite au Sporting sur un match maîtrisé qui est perdu car un joueur (Emerson) vous met dedans. Il y a 20 très bonnes premières minutes à Lens. Je trouve qu’il y avait des éléments rassurants. Contre Auxerre, l’OM gagne en étant mauvais. Marseille progresse par caps, il y a des nouveaux joueurs » a-t-il détaillé.

🗣️ “Marseille progresse par caps” 👉 Les encouragements de Bertrand Latour pour l’OM à ce stade de la saison ! Le CFC, actuellement sur CANAL+ 🖥️ pic.twitter.com/hhNMA8HtMr — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 2, 2025

Le journaliste met en avant la progression par étapes du groupe dirigé par Roberto De Zerbi, malgré les difficultés du moment. Selon lui, la cohésion d’équipe se construit encore, et plusieurs recrues importantes doivent trouver leur rythme de croisière pour que le collectif marseillais retrouve toute sa solidité.

Bertrand Latour vole au secours de Pavard

Au cœur des critiques après quelques performances en dessous de son niveau habituel, Benjamin Pavard a reçu un soutien appuyé de Bertrand Latour. « Pavard a fait une semaine atroce mais je pense toujours que c’est une chance pour Marseille de l’avoir. Il va participer au fait de faire gagner des matchs, Aguerd également. Je pense que l’OM est là où il doit être et je trouve qu’il y a par brides des progrès par rapport à ce que l’on n’a pas vu la saison dernière. Je leur donne plutôt des encouragements » a affirmé le journaliste.

Convaincu du potentiel du champion du monde 2018, Latour estime que la mauvaise passe de Pavard est passagère. Le défenseur tricolore, arrivé cet été avec de grandes attentes, reste selon lui un atout majeur du projet marseillais. Sa rigueur, son expérience et sa polyvalence devraient rapidement redevenir des forces déterminantes pour une équipe en quête de constance.

Avec des observateurs comme Bertrand Latour qui prônent la patience et la confiance, l’OM peut espérer que cette période de flottement ne soit qu’un épisode transitoire avant un retour au premier plan.