Mercato OM : Ce n’est pas terminé pour Adrien Truffert !

L’Olympique de Marseille boucle le transfert de Renan Lodi ! Foot Mercato annonce que la piste menant à Adrien Truffert n’est pas définitivement morte !

L’OM doit se renforcer au poste de latéral gauche. Adrien Truffert est l’une des pistes depuis plusieurs jours mais le Stade Rennais a répété qu’il n’était pas à vendre. En marge du match remporté face à Nice (2-0), le journaliste de Canal+ Olivier Tallaron a expliqué à l’antenne que Truffert, sous contrat jusqu’en 2026 avec Rennes, n’était pas à vendre. »Ce qu’on nous a dit, c’est qu’il n’y a pas de sujet. Vous savez que l’OM s’intéresse à Adrien Truffert, mais il n’est pas à vendre. Alors, évidemment, si on propose 50 millions d’euros pour Adrien Truffert, le club va réfléchir. Mais en tout cas, il n’y a pas de dossier Adrien Truffert, il va bien rester à Rennes.«

Seulement Foot Mercato n’a pas le même son de cloche. Sébastien Denis, le rédacteur en chef du site spécialisé confirme ce lundi que ce dossier n’est pas enterré par l’Olympique de Marseille ! Il ferait même partie des priorités du club à ce poste pour remplacer Renan Lodi.

Malgré un début de saison compliqué pour Renan Lodi, le Brésilien va bien rejoindre Al Hilal en Arabie Saoudite ! Le latéral gauche qui est venu à Marseille en provenance de l’Atletico Madrid devrait déjà partir après moins de 6 mois au club. Le transfert devrait bien se boucler ce lundi en prêt avec option d’achat. Fabrizio Romano explique qu’il va signer en prêt avec option d’achat. Le journaliste affirme qu’il s’agit d’un prêt avec OA quasiment obligatoire. Cela devrait se boucler à 100%, comme s’il s’agissait d’un transfert permanant !

🔵🇸🇦 Al Hilal and Olympique Marseille are checking documents for Renan Lodi deal today. The obligation to buy clause will be 100% guaranteed, it’s same as permanent transfer.

Renan, prepared to sign contract until June 2027 as soon as the clubs will complete the documents. pic.twitter.com/X5f5XrJXCK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2024