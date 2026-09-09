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Mercato OM : “Ce prêt est la meilleure chose qui lui soit arrivée…”

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Invité sur le plateau de Football Club de Marseille à la veille de la fermeture du mercato, Cyril Astier avait déjà évoqué la situation de plusieurs jeunes olympiens. Dans un entretien accordé à La Marseillaise, l’agent de Keyliane Abdallah est revenu plus précisément sur le profil de son joueur et sur les étapes qui ont marqué sa progression.

« C’est un joueur frisson »

Cyril Astier insiste d’abord sur la polyvalence de l’attaquant marseillais, capable selon lui de répondre à plusieurs besoins.

« Keyliane est un garçon qui s’adapte facilement et qui ne rechigne pas. Si demain Genesio lui demande de jouer latéral, il le fera ! Ce qui m’a directement plu chez lui, c’est qu’il est capable de jouer aux trois postes offensifs. C’est un joueur “frisson” ! »

Un profil qui peut compter dans un effectif olympien réduit, où Bruno Genesio a déjà expliqué que les jeunes auraient des opportunités à saisir.

 

Son prêt en Espagne, un tournant

Astier estime surtout que le passage d’Abdallah au Nastic de Tarragone a joué un rôle majeur dans son développement.

« J’ai vu beaucoup de jeunes talents qui n’ont pas eu le déclic dans la période de transition entre la formation et la post-formation. »

L’agent poursuit :

« J’ai conseillé à Abdallah d’aller au Nastic de Tarragone. C’est toujours mieux que d’être sparring-partner aux entraînements et qu’il ne se passe rien jusqu’à la fin de ton contrat. Il est devenu plus mature et plus responsable. Ce prêt est la meilleure chose qui lui soit arrivée. »

Un témoignage qui éclaire la trajectoire d’un joueur désormais attendu parmi les jeunes capables de gagner progressivement du temps de jeu avec l’équipe première.

Un extrait vidéo de l’intervention de Cyril Astier sur le plateau de FCMarseille sera à retrouver dans cet article.

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