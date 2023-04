Mercato OM : Ce qu’a touché le club pour la demi-finale de Conference League !

L’UEFA a publié les revenus perçus par les clubs ayant participé à une compétition européenne la saison dernière. On sait combien l’OM a récupéré !

L’Olympique de Marseille a réalisé une petite épopée en Conference League pour la première édition de cette compétition européenne la saison dernière. Les Marseillais étaient tout proches de rejoindre la finale mais s’est fait éliminer par Feyenoord dans le dernier carré.

Pour cette participation et l’élimination de la phase de poules d’Europa League, l’Olympique de Marseille a perçu près de 10 millions d’euros comme on peut le voir sur un tableau publié par l’UEFA. A titre de comparaison, Lyon a perçu quasiment 18 millions d’euros en sortant des poules de l’Europa League et en étant éliminé par West Ham en 1/4 de finale.

Un titre marseillais? On en entendrait parler pendant des années voire des siècles !

« Je suis très partagée… Je trouverai ça assez chouette que ce ne soit pas le PSG. Lens ou l’OM, un de ces deux clubs… Lens, il y a une ferveur dans ce club. Ils ont l’amour de tous les amoureux du football. Marseille, je ne suis entourée que de supporters de l’OM donc ça me ferait plaisir pour eux ! Même si on le sait, avec les supporters marseillais, un titre comme ça, on en entendrait parler pendant des années voire des siècles (rires). Je pense que Lens a plus de chance que l’OM parce que le calendrier marseillais est assez difficile. Ils ont Lyon, Lens et Lille, ça va être dur. Le match entre l’OM et Lens va être incroyable ! Ce sera un peu comme une finale même si ce n’est pas celui qui sera forcément championnat mais à priori la deuxième place. Ce sera assez passionnant de suivre cette fin de championnat. Ça fait du bien d’avoir ce suspens là dans le football. » Claire Arnoux – Source : Europe 1 (04/04/23)