Mercato OM : Ce que Genesio espérait… et son verdict final !

Bruno Genesio ne cache pas qu’il aurait souhaité disposer d’un effectif plus fourni. Mais après plusieurs semaines de mercato particulièrement tendues, l’entraîneur de l’OM estime finalement que la situation est moins mauvaise que ce qu’il redoutait encore quelques jours avant la fermeture du marché.

« On aurait aimé un effectif plus étoffé »

Genesio a une nouvelle fois reconnu les limites de son groupe.

« Nous aurions aimé avoir un effectif plus étoffé de joueurs confirmés de L1. La situation est telle que ce n’était pas possible, on était au courant. »

Mais le coach marseillais a également admis avoir craint un scénario encore plus sévère.

« Finalement, c’est moins pire que ce que je craignais il y a une dizaine de jours. »

Dans les derniers jours, l’OM a notamment réussi à conserver certains joueurs importants, malgré plusieurs possibilités de départ.

Genesio sait désormais qu’il devra tirer le maximum de ce groupe :

« On a un groupe constitué qui donnera des opportunités à des joueurs de se montrer. Il faudra tirer 100 % de cet effectif, faire progresser les jeunes, les joueurs qui voulaient partir, ou ceux qu’on a poussés à partir et qui sont restés. »

Un constat lucide : l’effectif reste limité, mais Genesio estime malgré tout disposer d’une base exploitable pour la saison.