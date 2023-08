Mercato OM: Ce qui bloque encore dans le dossier Meïté / Touré

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L'Olympique de Marseille aimerait s'offrir le défenseur Bamo Meïté. Le Lorientais pourrait être échangé avec Isaak Touré.

Après avoir officialisé l’arrivée de sa huitième recrue estivale, Michael Murillo en provenance d’Anderlecht, l’OM souhaiterait boucler la venue de Bamo Meïté. Le défenseur central lorientais pourrait être échangé avec Isaak Touré. D’après La Provence, les négociations sont en bonne voie mais les prétentions salariales du joueur posent problème au club breton.

Selon La Provence, accord en vue pour l’échange Bamo Meïté (21 ans) / Isaak Touré (20 ans) ! L’OM a inclut une priorité de rachat pour Touré et un % sur une prochaine cession !#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/ynWGoMK1O8 — Fabien (@Beye13) August 31, 2023



Accord en vue avec une priorité de rachat

Le quotidien affirme également que les dirigeants olympiens ont inclu une priorité de rachat pour l’international espoir français. L’état-major marseillais n’a jamais envisagé un prêt de l’ancien Havrais.

#Longoria : « Je peux confirmer qu’il y a des conversations pour Meite et Touré avec Lorient. Si on sort de cette opération, on peut considérer que le mercato de l’OM, sera terminé. Ça pourrait être la dernière opération, oui. Mais je n’ai pas la boule de cristal ! » #ConfOM pic.twitter.com/051kx0fLnl — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 31, 2023



RMC Sport assure que Touré est d’accord pour rejoindre le FC Lorient, même s’il reste à trouver une solution pour son salaire. Pablo Longoria a confirmé en conférence de presse que le deal pourrait avoir lieu et qu’il s’agirait sans doute de la dernière arrivée dans la cité phocéenne: : « Je peux confirmer qu’il y a des conversations pour Meite et Touré avec Lorient. Si on sort de cette opération, on peut considérer que le mercato de l’OM, sera terminé. Ça pourrait être la dernière opération, oui. Mais je n’ai pas la boule de cristal ! »