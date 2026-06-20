Mercato OM : ce qui va enfin débloquer l’arrivée de Bruno Genesio (on connait la date…) !

À quelques jours de la reprise, l’OM n’a toujours pas officialisé son futur entraîneur. Selon les informations de La Provence, un accord existerait avec Bruno Genesio, mais plusieurs étapes restent à franchir avant une annonce attendue du côté marseillais.

Plus d’un mois après la fin d’une saison 2025-2026 particulièrement décevante, l’Olympique de Marseille poursuit sa reconstruction. Le club phocéen s’est déjà doté d’un nouveau président, Stéphane Richard, et d’un nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi. Reste désormais à officialiser celui qui prendra place sur le banc.

Bruno Genesio, priorité du nouvel organigramme

D’après les informations de La Provence, la piste menant à Bruno Genesio se serait rapidement imposée après la nomination de Grégory Lorenzi. L’actuel entraîneur de Lille aurait trouvé un accord avec l’OM le 3 juin dernier pour un contrat de deux saisons, assorti d’une année supplémentaire en option.

Pourtant, aucune annonce officielle n’a encore été effectuée. Une attente qui s’expliquerait notamment par le passage du club devant la DNCG, programmé le 23 juin. Le gendarme financier du football français dispose d’un large éventail de sanctions, allant d’un encadrement de la masse salariale jusqu’à une rétrogradation administrative.

Le dossier Habib Beye reste à régler

Avant de pouvoir finaliser l’arrivée de Bruno Genesio, l’OM doit également régler la situation de Habib Beye, toujours sous contrat jusqu’en juin 2027. Selon La Provence, les dirigeants marseillais auraient récemment pris contact avec son entourage afin de préparer une séparation.

De son côté, Habib Beye continuerait à travailler sur la saison à venir. L’ancien défenseur aurait déjà élaboré un programme de reprise avec ses adjoints, dans l’hypothèse où les décisions de la DNCG viendraient modifier les plans du club.

À l’heure actuelle, aucune officialisation n’a été effectuée par l’OM. Mais le rendez-vous devant la DNCG pourrait constituer une étape déterminante dans un dossier qui s’éternise depuis plusieurs semaines.