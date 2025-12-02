Mercato OM : Ce qu’il faut savoir sur le nouveau chef scout : Riccardo Polacco !

L’Olympique de Marseille poursuit la structuration de son secteur sportif avec une arrivée stratégique : celle de Riccardo Polacco, jeune recruteur italien de 29 ans reconnu pour sa discrétion et son expertise dans l’identification de talents. Avant même l’ouverture du mercato d’hiver, l’OM s’est offert un renfort clé dans un domaine devenu essentiel : le scouting.

Encore inconnu du grand public, Polacco présente pourtant un parcours déjà conséquent dans l’analyse du jeu, la détection et l’évaluation de jeunes joueurs. Loin des projecteurs, cet Italien originaire de Pieve di Cadore, en Vénétie, s’est construit une réputation sérieuse de travailleur méticuleux. En Italie, selon FootMercato journalistes et spécialistes interrogés le décrivent comme un « homme de l’ombre », un profil discret mais précieux dans un métier où la capacité à observer sans attirer l’attention est fondamentale.

Polacco, un parcours atypique et tourné vers l’expertise

Ancien joueur semi-professionnel, Polacco s’est très tôt tourné vers la gestion du sport et l’univers du recrutement. Passé par Londres en 2016 pour étudier à l’UCFB, il a ensuite poursuivi une formation FIFA/CIES dans le management sportif avant de se spécialiser dans le scouting à l’Université de Worcester.

Précoce, il débute à seulement 21 ans à Southampton, où il observe les jeunes joueurs de 11 à 16 ans. Son sérieux lui vaut alors les Certificats FA Talent ID 1 et 2, mais surtout une excellente réputation auprès des Saints, qui le qualifient de « très professionnel » et « impliqué ».

Riccardo Polacco, 𝟮𝟵 𝗔𝗡𝗦 𝗦𝗘𝗨𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧, devient le chef scout de l’OM ! 😳 💙🤍 Ses précédentes expériences : 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Southampton

🇮🇹 Vicenza

🇮🇹 Triestina

🇮🇹 Monza Magnifique parcours en vrai, c’est dingue d’avoir un tel post à cet âge-là, dans un club aussi prestigieux ! pic.twitter.com/kea0q7yhx1 — Footballogue (@Footballogue) December 1, 2025

Son parcours le mène ensuite chez Puma, où il identifie les jeunes talents à fort potentiel commercial, puis en Italie, au LR Vicenza et à l’US Triestina, où il occupe le rôle de chef du recrutement. En juillet 2024, il franchit un nouveau cap en devenant responsable du recrutement de Monza, alors pensionnaire de Serie B.

Le 11 novembre, la presse italienne évoque son départ pour Marseille. Quelques semaines plus tard, Polacco confirme lui-même son arrivée à l’OM sur LinkedIn : « Honoré et enthousiaste de commencer mon parcours avec l’Olympique de Marseille en tant que chef scout. J’ai hâte d’apporter ma contribution à ce club incroyable. Droit au but ! »



Selon FootMercato, c’est Federico Balzaretti, nouveau directeur sportif adjoint, qui a supervisé son arrivée, intégrant ainsi un autre élément à son équipe de recrutement.

Polyglotte – il parle italien, anglais et espagnol –, doté d’un sens aigu de l’observation, Polacco est considéré comme un talent montant du scouting européen. À Marseille, il aura la mission de renforcer la détection, notamment chez les jeunes. Un rôle essentiel pour un club qui souhaite s’inscrire dans une stratégie durable.

Discret mais ambitieux, le nouveau chef scout olympien entre dans une nouvelle phase de sa carrière. À l’OM, l’homme de l’ombre pourrait vite devenir une pièce maîtresse du projet sportif.