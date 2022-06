Mercato OM : Ces quatre joueurs de plus de 30 ans courtisés par Longoria

Jorge Sampaoli le demande depuis son arrivée à Marseille, il veut disposer d’un effectif plus large et plus expérimenté encore plus avec cette qualification en Ligue des Champions. Pablo Longoria aurait activé plusieurs pistes de joueurs de plus de 30 ans et habitués à jouer en C1…

La priorité est de trouver un joueur de haut niveau afin de remplacer Boubacar Kamara. A ce poste, trois joueurs de plus de 30 ans sont évoqués : Miralem Pjanic, Francis Coquelin et Axel Witsel. De plus, l’entourage de Dries Mertens aurait aussi été contacté…

En effet, d’après AreaNapoli, l’OM serait prêt à offrir un salaire de 2,5 millions d’euros nets par saison, et un peu plus de 2 millions de primes et bonus. Cependant le joueur de 35 ans, Dries Mertens serait encore loin de Marseille, d’autant que ce poste n’est pas la priorité de ce début de mercato. Car la priorité est bien de trouver un milieu défensif expérimenté afin de remplacer Boubacar Kamara parti libre pour Aston Villa…

Mertens, Witsel, Coquelin et Pjanic visés ?

La première piste sorti en exclusivité par FCMarseille mène à Axel Witsel (33 ans). Le milieu de terrain belge est libre et serait emballé par l’idée de rejoindre les rangs de l’OM. La perspective de disputer la Ligue des Champions. Mais le joueur du BVB n’est pas le seul trentenaire visé. En effet, Jorge Sampaoli veut un joueur capable de casser des lignes, très technique, avec une vision de jeu. Le coach argentin aurait coché le nom du Français Francis Coquelin (31 ans) d’après Matteo Moreno, déjà pisté lors du dernier marché des transferts estival.

Enfin, Tuttosport affirme que les discussions entre le Barça et l’OM sont réelles concernant Miralem Pjanic (32 ans). Le quotidien italien estime que Longoria pourrait négocier un prêt de l’ancien milieu de terrain de la Juventus. Le président de l’OM est plus habitué à miser sur de jeunes éléments, il pourrait comme lors du mercato d’hiver (Bakambu, Kolasinac) apporter de l’expérience au groupe olympien.

ça reste un pilier de la sélection Belge.

« Axel Witsel c’est vraiment intéressant quand même. Il est peut-être au crépuscule de sa carrière mais il n’y a pas si longtemps ça parlait encore d’Arturo Vidal… Même si Witsel a eu une grosse blessure, sur le plan physique il est bien mieux que Vidal, il joue une trentaine de matchs cette saison avec Dortmund et ça reste un pilier de la sélection Belge. C’est un joueur qui a l’expérience de plusieurs grands championnats. Quand tu vois son profil, c’est pas tout à fait celui de Kamara mais dans sa propension à récupérer et relancer vite, je trouve que c’est pas mal. Après je pense pense qu’il a un très gros salaire, mais étant libre il n’y aura pas d’indemnité de transfert à payer. Après je pense que Longoria a pris contact avec pas mal de joueurs depuis plusieurs semaines voir quelques mois, il y a des discussions qui doivent s’accélérer depuis le match de Strasbourg. Après tout dépendra du profil recherché pour remplacer Kamara. Est-ce qu’on veut un « Kamara-bis » ? Ca sera très compliqué. » Karim Attab – Source : Football Club de Marseille (30/05/2022)