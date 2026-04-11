Mercato OM : Ces trois gros clubs visent Pierre-Emile Hojbjerg ?

Arrivé comme un pilier de l’entrejeu de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Hojbjerg pourrait déjà quitter la Canebière. Courtisé en Italie, le milieu danois suscite un intérêt grandissant à l’approche du mercato estival. L’OM n’exclut pas une vente en cas d’offre satisfaisante.

Une forte concurrence italienne pour Hojbjerg

Selon les informations du Corriere dello Sport, Pierre-Emile Hojbjerg attise les convoitises de plusieurs cadors de Serie A. La Juventus Turin, déjà intéressée de longue date, doit désormais composer avec la concurrence de l’Inter Milan et de l’AS Roma. Trois clubs majeurs du championnat italien qui suivent de près la situation du capitaine de l’OM.

Ce regain d’intérêt confirme la cote intacte de l’ancien joueur de Tottenham sur le marché européen. Malgré une saison contrastée sur le plan collectif pour l’Olympique de Marseille, le profil expérimenté et la rigueur tactique du milieu danois continuent de séduire.

L’OM ouvert à un transfert cet été

Arrivé à l’été 2024 contre un montant estimé à 13,5 millions d’euros, Pierre-Emile Hojbjerg pourrait être cédé pour un montant légèrement inférieur. Toujours selon la presse italienne, la direction de l’OM envisagerait une vente autour de 12 millions d’euros, avec des bonus potentiels.

Une opération qui permettrait au club marseillais de rééquilibrer ses finances tout en anticipant un éventuel renouvellement de son milieu de terrain. La valeur marchande du joueur est actuellement estimée à environ 18 millions d’euros par Transfermarkt, un écart qui reflète les dynamiques du marché et la volonté de faciliter une transaction rapide.

Dans ce contexte, le dossier Hojbjerg s’annonce comme l’un des enjeux majeurs du prochain mercato OM, alors que plusieurs clubs italiens semblent prêts à passer à l’offensive dès l’ouverture officielle des transferts.