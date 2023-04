Mercato OM : Ces trois joueurs de Bundesliga libres en juin !

Plusieurs rumeurs mercato existent autour d’un intérêt de l’OM pour Kamada, N’Dicka et Guerreiro, tous trois en fin de contrat cet été. Selon Fabrizio Romano (journaliste Sky Sports), seul Guerreiro pourrait encore prolonger avec son club, tandis que les deux autres partiront libres en juin prochain.

Les contours du mercato de l’OM commencent à apparaître. Le club vise des joueurs en fin de contrat. Parmi les noms évoqués on retrouve Daichi Kamada (26 ans) et Evan N’Dicka (23 ans) de Francfort, ainsi que Raphaël Guerreiro (29 ans) du Borussia Dortmund. Le journaliste de Sky Sports Fabrizio Romano affirme que Kamada et N’Dicka ne prolongeront pas. Alors que pour Guerreiro, son club souhaite le conserver malgré une hésitation du joueur.

Official: Eintracht Frankfurt statement has confirmed that Daichi Kamada will leave the club on a free transfer in June as expected. 🚨🔴🇯🇵 #transfers

Same will happen will be Evan N’Dicka, set to leave on a free.

Omar Marmoush will join Eintracht as free agent, official soon. pic.twitter.com/5IoBxRtldP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2023