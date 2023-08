Mercato OM : C’est bouclé pour le départ de Konrad De la Fuente !

C’est fait ! Konrad De La Fuente devrait bien quitter l’Olympique de Marseille. Le club aurait déjà trouvé un accord avec un club espagnol pour un prêt lors de cette saison.

Un lofteur s’en va ! C’est quasiment officiel pour Konrad De la Fuente qui devrait bien quitter l’OM. En effet, l’attaquant formé au FC Barcelone devrait retourner en Espagne pour un prêt d’une saison à Eibar comme l’a expliqué Fabrizio Romano dans un tweet ce mardi.

Konrad de la Fuente, set to leave OM on loan to join Spanish side Eibar until the end of current season 🔴🔵 #transfers Deal agreed and completed today. pic.twitter.com/2vBjoV1Awa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023

Le problème de Konrad c’est qu’il est nonchalant

En échec à Marseille, Cédric Bakambu et Konrad de la Fuente ont tous deux rejoint l’Olympiakos l’été dernier. Si la saison s’est bien déroulée pour le congolais, parti libre de l’OM, le jeune américain a connu un prêt particulièrement compliqué en Grèce où il a joué 5 petits matchs toutes compétitions confondues.

« Ce qu’on m’a raconté, c’est que sur un des premiers matchs de la saison il a beaucoup ‘vendangé’ lors d’une rencontre à domicile. Ils ont perdu, ou fait match nul et les supporters lui en voulaient à mort ! Après, il n’a plus joué ! », explique Bakambu, meilleur buteur du championnat grec (18 buts) dans un entretien avec Mohamed Henni.

L’attaquant de 32 ans, qui sera libre cet été, a confié au célèbre vidéaste ne pas avoir de nouvelles de l’ailier passé par la Masia : « Pourtant moi je le trouve trop fort ! Son problème c’est qu’il est nonchalant. Certains entraineurs aiment bien le langage corporel et Konrad quand on le voit il donne cette impression, mais sur le terrain il très fort, il va très vite, il est très vif etc. ! Maintenant je ne sais pas où il est, il est parti, il avait résilié (son contrat) et maintenant je ne sait pas où il est. »

Une situation qui pose question donc. Quel avenir pour le natif de Miami de la Fuente ? Arrivé en 2021 à Marseille il avait très peu joué à cause de blessures. Prêté pour un an en Grèce, il n’a plus joué depuis septembre dernier, alors à quelques jours de la reprise à la commanderie, qu’en sera-t-il de Konrad ?