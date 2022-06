Mercato OM : C’est chaud autour de Luis Henrique ! Deux clubs négocient un transfert (dont Nantes) !

Luis Henrique devrait bien quitter Marseille lors de ce mercato estival. L’ailier brésilien est proposé par Longoria et son staff et dispose de plusieurs options.

Alors qu’un accord est évoqué du côté du Torino (un prêt avec OA de 6M€), Luis Henrique aurait d’autres possibilités. En effet, selon les informations de RMC Sport et du média sud-américain Globo Esporte, Nantes et l’OM « négocient un accord pour le transfert du joueur de 20 ans. » Le joueur brésilien n’était pas à la reprise de l’entrainement hier, il pourrait quitter Marseille avant la fin de la semaine. Antoine Kombouaré aimerait récupérer Luis Henrique, d’autant que Simon est annoncé sur le départ. Cependant, Nantes n’est pas le seul club sur le coup…

Nantes et le PSV pour un transfert de Luis Henrique

RMC rappelle que plusieurs clubs italiens dont le Torino sont intéressé par le joueur. De plus, « le PSV songerait aussi à récupérer le joueur de l’OM lors du mercato. » Luis Henrique ne semblait pas emballé par l’option italienne selon certaines rumeurs, son agent pourrait être plus attiré par l’Eredivisie sauf si Nantes se montre convaincant. A suivre…

🇫🇷 En délicatesse à l’OM, le Brésilien Luis Henrique a été proposé au FC Nantes lors du mercato estival, mais les Canaris font face à une grosse concurrence.https://t.co/H4HLVFBhhX — RMC Sport (@RMCsport) June 30, 2022

Ribalta va s’occuper des ventes — M. Grégoire

« Pablo Longoria considère Javier Ribalta comme l’une de ses références dans le football, il avait dit dans une interview dans la Provence en décembre 2020. Une référence avec Fabio Paratici l’ancien directeur sportif de la Juventus, aujourd’hui de Tottenham. Ribalta est son ami, je pense qu’il s’entoure, il a amélioré sa garde rapprochée, je pense que Ribalta va notamment s’occuper des ventes. On l’a vu qu’il est déjà très actif sur le dossier Luis Henrique au Torino avec ses réseaux italiens, parce qu’il faut sortir des joueurs, je pense qu’il va décharger Longoria de certaines tâches mais après dans le profil effectivement on est sur un truc assez similaire, axé Longoria, mais peut-être que Longoria se dit qu’il a énormément de choses à faire en tant que président, il n’aime pas trop ça, les interviews, les réunions avec Benoît Payan, le loyer, ce n’est pas son domaine de prédilection. Longoria se dit que Ribalta pourrait revenir sur le cœur du travail comme l’architecture des deals, les trucs comme ça. Personnellement je pense que c’est du football moderne. Je compare Longoria à Luis Campos (directeur technique du PSG) et Ribalta c’est un peu ça aussi, ils ont leurs qualités et leurs défauts. Leurs qualités sont qu’ils vont parier parfois sur un joueur qui va avoir une explosion, sur un très grand talent, à côté de ça, ce sont des dirigeants de la nouvelle génération qui travaillent beaucoup avec des mandats, avec toujours les mêmes agents avec des commissions, c’est le côté Campos à Lille, on l’a vu avec le transfert de Victor Osimhen où il y a des choses mal expliquées. Selon moi, il y a des bons et des mauvais côtés, je ne juge pas ça, je dis juste qu’il correspond au foot moderne. Mais, que ce soit Longoria ou Ribalta, pour faire du mercato, c’est top, ce sont des spécialistes mais il y a les bons et les mauvais côtés. » Mathieu Grégoire – Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)