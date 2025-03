Mercato OM : C’est confirmé pour Amir Murillo !

C’est confirmé pour Amir Murillo ! Le défenseur panaméen devrait prolonger à l’Olympique de Marseille !

Annoncé depuis quelques jours, la prolongation d’Amir Murillo devrait bientôt intervenir ! D’après les informations du journal L’Equipe, le défenseur panaméen pourrait signer jusqu’en 2028. L’officialisation devrait être dans les prochains jours.

A LIRE AUSSI : OM : Bennacer, le contrecoup ?

Le latéral droit panaméen, titulaire indiscutable cette saison, a dû quitter ses coéquipiers dès la 24e minute en raison d’une blessure musculaire. Un coup dur pour le club phocéen, qui pourrait être privé de son défenseur pendant plusieurs semaines. Selon L’Équipe, l’ancien joueur d’Anderlecht souffrirait d’une blessure musculaire aux ischios-jambiers.

Blessure musculaire aux ischios-jambiers pour Murillo ?

En conférence de presse d’après-match, Roberto De Zerbi n’a pas caché son inquiétude, tout en affichant une détermination sans faille. « Murillo peut être absent quelques semaines, on verra, on s’adaptera. Mais on est l’OM, on a besoin d’un effectif complet. C’est à moi de me démerder et de faire les bons choix. » Une déclaration forte qui témoigne de l’état d’esprit du technicien italien.

Murillo peut être absent quelques semaines — De Zerbi

L’absence d’Amir Murillo représente un véritable casse-tête pour De Zerbi, qui devra trouver une solution rapidement. Plusieurs options s’offrent à lui : faire confiance à un remplaçant naturel comme Luiz Felipe Ramos, qui a disputé ses premières minutes face à Nantes, ou alors repositionner un autre joueur ou adapter son schéma tactique. Quoi qu’il en soit, la profondeur d’effectif de l’OM sera mise à rude épreuve dans les semaines à venir.

Alors que les Marseillais enchaînent les rencontres cruciales en championnat, cette blessure tombe au plus mauvais moment. Le staff médical du club devra établir un diagnostic précis afin de déterminer la durée exacte de l’indisponibilité du joueur. En attendant, Roberto De Zerbi et son groupe devront faire face à cette épreuve avec résilience.

L’OM, qui vise une place en Ligue des Champions, ne peut se permettre de perdre du terrain en championnat. Les prochains matchs seront donc déterminants pour voir comment l’équipe s’adapte à cette nouvelle contrainte et si les choix du coach italien portent leurs fruits.