Mercato OM : c’est confirmé pour Bilal Nadir !

À quelques semaines de la fin de saison, l’avenir de Olympique de Marseille s’éclaircit pour certains joueurs… et s’assombrit pour d’autres. En fin de contrat en juin, Bilal Nadir se rapproche d’un départ libre, faute d’accord pour une prolongation. Une situation révélatrice de sa saison en retrait.

Un temps de jeu en chute sous Habib Beye

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Longtemps considéré comme un espoir du club phocéen, Bilal Nadir traverse une période délicate avec l’Olympique de Marseille. Arrivé à l’été 2023 en provenance de la formation de l’OGC Nice, le milieu offensif n’a jamais pleinement confirmé les attentes placées en lui, notamment après sa grave blessure au ligament croisé.

Lors de cette saison de Ligue 1, son utilisation reste très limitée. Sous Roberto De Zerbi d’abord, puis surtout sous les ordres de Habib Beye, le joueur de 22 ans a vu son temps de jeu fondre. Ses statistiques illustrent cette difficulté : 19 apparitions en championnat pour seulement 557 minutes disputées et 4 passes décisives.

Plus inquiétant encore, Bilal Nadir a été laissé hors du groupe à plusieurs reprises ces dernières semaines et n’a joué que quelques minutes depuis fin février, signe d’un déclassement sportif dans la hiérarchie olympienne.

Vers un départ libre cet été

En fin de contrat en juin prochain, Bilal Nadir n’a toujours pas trouvé d’accord avec l’OM pour prolonger. Les discussions semblent au point mort, et la tendance actuelle penche clairement vers un départ libre lors du mercato estival.

Malgré cette situation, son profil continue d’attirer. Milieu offensif technique, doté d’une bonne vision du jeu, il représente une opportunité intéressante sur le marché, notamment pour des clubs à la recherche d’un joueur créatif sans indemnité de transfert.

Du côté de l’Olympique de Marseille, l’enjeu reste collectif. Le club est engagé dans la course à une troisième place en Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Dans ce contexte, Bilal Nadir ne semble plus faire partie des priorités sportives pour cette fin de saison.