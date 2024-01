Mercato OM : C’est confirmé pour Luis Henrique !

Après son retour du Brésil et quelques belles performances, Luis Henrique pourrait finalement être conservé par l’Olympique de Marseille cet hiver !

Alors que l’Olympique de Marseille semblait avoir tranché sur l’avenir de Luis Henrique, l’ailier a convaincu le club de le conserver ! Depuis qu’il est revenu de Botafogo où il était en prêt, l’attaquant a réalisé de belles performances et devrait être gardé par l’OM d’après Foot Mercato !

L’OM a repoussé plusieurs offres fermes pour Luis Henrique 🇧🇷et s’est mis d’accord avec son entourage pour poursuivre l’aventure dans la cité phocéenne. https://t.co/YdHe0qI6Lk@Santi_J_FM pic.twitter.com/CIpTDxK0FZ — Sébastien Denis (@sebnonda) January 30, 2024

Longoria ouvrait déjà la porte à Henrique ce lundi

En conférence de presse à l’occasion de la présentation de Quentin Merlin, Pablo Longoria a fait le point sur la situation de Luis Henrique. « Pour Luis Henrique, la première chose est de le remercier de la manière avec laquelle il est revenu. Il a fait un très bon match contre Monaco. Sa situation est particulière. On croit beaucoup en son potentiel, depuis le premier jour. C’est difficile de s’imposer comme on arrive à 18 ans. Il n’a jamais trouvé de continuité, la saison au Brésil lui a fait du bien. Aujourd’hui encore on discutait. Les portes de l’OM sont toujours ouvertes pour lui. On aura une discussion individuelle avec lui. La position aujourd’hui est qu’on tient à Luis Henrique. Ce qu’il a montré au match et la détermination à l’entraînement ».

#Longoria : « On veut remercier Luis Henrique, il a fait une bonne rentrée à Rennes et un bon match face à Monaco, de la percussion. On croit en son avenir, il a eu du mal à trouver de la continuité ici, la saison au Brésil lui a fait du bien. On discute sur son cas, pour… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 29, 2024

Luis Henrique a convaincu Gattuso

Selon l’Equipe, l’investissement du joueur a été apprécié par Gattuso et son staff. « Luis Henrique a le même profil et il pourrait avoir transformé le sort qui lui était ­réservé (un nouveau départ). Son attitude volontaire depuis son retour de prêt au Brésil et sa prestation face à Monaco ont ­convaincu le staff de le ­conserver. »