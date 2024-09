Mercato OM : C’est confirmé pour Mudryk !

Il y a quelques jours, le nom de Mykhaylo Mudryk a été cité à l’Olympique de Marseille. L’international ukrainien plairait beaucoup à Roberto De Zerbi qui garde un oeil sur lui.

L’Olympique de Marseille est à la recherche de ses renforts pour l’hiver prochain ! Si le chantier semble être en défense, les premières rumeurs sont plutôt offensives ! Depuis quelques jours, on parle de la possibilité de voir Mykhaylo Mudryk rejoindre Roberto De Zerbi qu’il a connu en Ukraine.

D’après TEAMtalk, le coach apprécie vraiment son profil et envisage de le relancer. A Chelsea, il n’est qu’un ailier de plus dans la longue liste de l’effectif des Blues. En perte de temps de jeu, il pourrait voir d’un bon oeil un prêt à l’OM. Malgré tout, ce poste semble bien fourni à Marseille avec Henrique et Rowe. A voir si l’Anglais ne sera pas repositionné dans l’axe !

Selon les informations du média anglais TEAMtalk, l’OM s’intéresse à Mudryk. « Leur manager Roberto de Zerbi est un grand fan de l’ailier et pense pouvoir tirer le meilleur de lui. Un prêt est l’issue la plus probable pour Mudryk en janvier, car les clubs ne sont généralement pas désireux de dépenser de grosses sommes en milieu de saison. (…) L’ailier de 23 ans, n’a pas encore réussi à s’adapter au système du nouvel entraîneur Enzo Maresca. L’entraîneur italien a clairement indiqué qu’il avait du travail à faire s’il voulait devenir un titulaire régulier. » Est ce que l’OM peut s’offrir la pépite ukrainienene cet hiver dans le cadre d’un prêt ? Le poste d’ailier gauche ne semble pourtant pas une priorité !

