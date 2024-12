Mercato OM : C’est confirmé pour Pogba?

L’Olympique de Marseille, souvent lié à Pogba ces dernières semaines, voit un grand nom apparaitre dans le dossier. En effet, Manchester City aurait exprimé son intérêt pour Paul Pogba, mais l’affaire pourrait être complexe à concrétiser puisque les Citizens auraient abandonné la piste.

Paul Pogba, libre de tout contrat depuis sa résiliation avec la Juventus, continue de faire parler de lui sur le marché des transferts. Suspendu jusqu’en mars 2025 pour un contrôle antidopage positif, le milieu de terrain français, champion du monde 2018, voit son nom circuler dans plusieurs clubs, et son avenir semble plus que jamais incertain.

City vise Pogba ? Le joueur ne veut pas repartir en PL ?

Selon The Telegraph, Manchester City aurait manifesté un intérêt pour le joueur, avec Pep Guardiola qui apprécie particulièrement Pogba pour ses qualités techniques et son expérience au plus haut niveau. Cependant, cette piste pourrait se révéler complexe à concrétiser, même pour les Citizens. DailyMirror explique dans un article ce lundi que les Sky Blues ont décidé de se retirer de ce potentiel dossier. Un concurrent en moins pour l’OM?

🚨 𝗠𝗔𝗡𝗖𝗛𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥 𝗖𝗜𝗧𝗬 𝗡𝗘 𝗙𝗘𝗥𝗔 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗔𝗨𝗖𝗨𝗡𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗔̀ 𝗣𝗔𝗨𝗟 𝗣𝗢𝗚𝗕𝗔 ! 🇫🇷❌ Les Cityzens ont été refroidis par le passé du talent français chez les Red Devils mais également par le fait que La Pioche aura besoin d’un… pic.twitter.com/kgw1ldhMW1 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 16, 2024

Dans cette dynamique, l’Olympique de Marseille, qui est lié à Pogba depuis plusieurs semaines, pourrait tirer son épingle du jeu. Bien que The Telegraph ne mentionne pas l’OM dans son article, la presse française évoque fréquemment un intérêt croissant de la part du club phocéen. L’OM pourrait représenter une destination attrayante pour Pogba, d’autant plus que le joueur semble vouloir retrouver un environnement plus familier après ses déboires à Turin et à Manchester.

À l’heure actuelle, Paul Pogba est toujours suspendu, ce qui complique encore davantage les négociations. Toutefois, dès sa levée de suspension en mars 2025, il pourrait être en mesure de revenir sur les terrains et de relancer sa carrière, avec plusieurs clubs en ligne de mire, dont Manchester City et l’OM, chacun avec des avantages et des obstacles à surmonter.