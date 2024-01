Mercato OM : C’est définitivement mort pour cette piste chaude de Longoria !

L’Olympique de Marseille avance depuis plusieurs jours sur l’arrivée de Josh Doig. L’Hellas Verone fait bloquer son transfert à Marseille et espère le faire signer à Sassuolo !

Fabrizio Romano fait le point sur une piste marseillaise : Josh Doig ! Le latéral gauche écossais n’est plus sur le point signer à l’OM comme évoqué ces derniers jours. L’Hellas Verone, club avec lequel il est sous contrat, n’aurait pas donné son feu vert pour son départ. L’arrivée de Sassuolo dans les négociations aurait jeté un froid dans les discussions ! L’OM a tranché et ne veut plus attendre, surtout avec le départ de Renan Lodi qui est quasiment acté.

🚨⚪️🔵 Olympique Marseille have still not received final green light from Hellas Verona for Josh Doig and they don’t intend to wait anymore.

OM are closing in on deal to sign Ulysses Garcia from Young Boys, as called by @Santi_J_FM.

Renan Lodi to Al Hilal, next step. 🇸🇦 pic.twitter.com/TWh5S3tXMk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2024