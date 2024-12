Mercato OM : « C’est déplacé ! », Dugarry remet Rabiot à sa place !

Ce dimanche après la victoire face à l’ASSE, Adrien Rabiot a invité Paul Pogba à rejoindre l’OM. Une déclaration que Christophe Dugarry n’accepte pas.

« Pogba ? On sait tous que c’est un vrai sujet… Bien sûr que j’aimerais jouer avec Paul. On s’est côtoyé rapidement à la Juventus, mais on n’a pas pu trop jouer ensemble car il avait eu pas mal de pépins physiques, et j’étais très déçu. Mais bien entendu qu’on l’invite grandement à nous rejoindre pour jouer à l’Olympique de Marseille. Ce que l’on est en train de mettre en place, c’est vraiment très important, on le voit, il y a une vraie dynamique, c’est très professionnel à tous les étages du club. Il y a vraiment de l’ambition, donc s’il veut venir, c’est avec grand plaisir. », a déclaré Adrien Rabiot, joueur de de l’OM, au micro de DAZN au terme de la rencontre à Saint-Etienne.

Pour Christophe Dugarry, cette déclaration n’aurait pas dû exister. L’ancien joueur dénonce au micro de RMC la prise d’initiative de Rabiot de penser au mercato de l’OM et d’ainsi créer des problèmes dans le vestiaire avec des joueurs qui pourraient se faire prendre leur place par Paul Pogba.

Cette prise de position ne sert à rien. Adrien (Rabiot) concentre-toi sur le jeu, sur l’équipe

« Cette prise de parole me dérange. Elle est déplacée. Après, il faut replacer les choses dans leur contexte. C’est en fin de match, il rigole, on sent que la pression du match est retombée. Ils ont envie de parler d’autre chose du match (…). Il fait un appel du pied à son copain. Pourquoi pas. Mais il y a des mecs qui sont en poste à Marseille, qui jouent. Donc entendre ton collègue dire ‘j’accueillerais bien Paul Pogba’ s’il joue à ta place, je suis désolée mais tu le prends mal (…). Je trouve que ce n’est pas sa place. Ce n’est pas lui de décider. Il ne connaît pas l’état physique de Paul Pogba. Laisse faire les dirigeants. (…) Cette prise de position ne sert à rien. Adrien (Rabiot) concentre-toi sur le jeu, sur l’équipe. L’équilibre d’un vestiaire comme l’OM est suffisamment fragile pour parler d’un joueur qui n’est pas dans l’équipe. C’est déplacé. Ce n’est pas grave, il n’a tué personne. Mais je trouve que c’est déplacé. Ça peut créer plus de problèmes que de choses sympas », a déclaré l’ancien joueur sur RMC.