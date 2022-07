Mercato OM : C’est (enfin) officiel pour Luis Henrique !

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c’est maintenant officiel, Luis Henrique est prêté par l’OM à Botafogo. Le jeune ailier brésilien va tenter de retrouver du temps de jeu dans son ancien club pour se relancer après deux saisons compliquées à Marseille.

Luis Henrique est officiellement prêté pour une saison dans son ancien club de Botafogo. Le montant de l’option d’achat n’est pas connu, cependant il devrait être proche de 6 à 8M€. L’Equipe expliquait ce mercredi que le club brésilien réclamerait bel et bien un prêt avec une option d’achat. Cette dernière serait activée si Luis Henrique dispute un nombre important de matchs dans la saison.

« Botafogo ouvre ses portes pour accueillir Luis Henrique, un attaquant de 20 ans qui revient à Glorioso pour suivre sa trajectoire au Club qui l’avait lancé dans le football. Luis arrive en prêt de l’Olympique de Marseille jusqu’en juillet 2023. Bon retour ! Après avoir validé la visite médicale et les évaluations internes, l’attaquant travaille déjà aux côtés de ses nouveaux coéquipiers pour être disponible pour coacher Luís Castro dès que possible. La présentation officielle de l’athlète aura lieu ce vendredi (22), à 14h30, au stade Nilton Santos. Luis Henrique est le troisième renfort annoncé par l’équipe dirigée par John Textor pour le deuxième mercato. Avant lui, l’arrière gauche Fernando Marçal, de Wolverhampton, et le milieu de terrain Eduardo, ex-Al-Ahli, avaient déjà été annoncés par la SAF. » Botafogo (22/07/2022)