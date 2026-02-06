Mercato OM : C’est fait pour Murillo, les détails financiers révélés

L’Olympique de Marseille s’apprête à tourner une nouvelle page de son effectif. Selon les informations de Foot Mercato, un accord a été trouvé entre l’OM et Besiktas pour le transfert d’Amir Murillo. Le latéral panaméen va ainsi quitter la Canebière pour rejoindre la SüperLig turque dans le cadre d’une opération estimée à 6 millions d’euros, bonus compris.

Arrivé à Marseille avec l’étiquette d’un joueur fiable et polyvalent, Murillo s’est rapidement imposé comme une option régulière sur le côté droit de la défense olympienne. Apprécié des supporters, l’international panaméen aura rendu de précieux services à l’OM. Il a disputé 82 matchs toutes compétitions confondues avec l’OM.

Le latéral a été écarté de l’équipe première ces derniers jours par De Zerbi. “Je pense que tout le monde voit les buts pris sur des touches, les buts à quelques secondes de la fin ou quand on gagne 2-0 à la 82e et qu’on nous remonte… L’erreur footballistique, je l’accepte, je le dis toujours et je le pense. J’en fais plus que tout le monde. Mais il y a une chose que je veux voir chez mes joueurs, c’est cette faim”, a détaillé RDZ il y a quelques jours au sujet de cette mise à l’écart. Je veux que tout le monde la voit. Si je prends une décision de ce genre, c’est parce que j’ai sûrement mes raisons sur le terrain.

Pour Amir Murillo, ce départ représente une nouvelle étape dans sa carrière, avec l’opportunité de s’imposer dans un championnat réputé pour son intensité et son exigence. À Marseille, son passage laissera l’image d’un joueur engagé, toujours au service du collectif.