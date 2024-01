Mercato OM : C’est fait pour Truffert?

L’Olympique de Marseille veut se renforcer cet hiver, notamment au poste de latéral gauche. Un dossier avance très bien et serait même déjà bouclé d’après un journaliste !

Adrian Prigent explique dans un tweet ce vendredi soir que le dossier Adrien Truffert serait bouclé ! D’après le journaliste au Télégramme Sport, il ne manquerait plus que quelques documents administratifs pour que le transfert soit officialisé. Cela pourrait vouloir dire que Renan Lodi a trouvé une porte de sortie ces dernières heures.

🚨🚨🚨 Adrien Truffert à Marseille, ce serait fait. Plus qu’à finaliser les derniers documents administratifs. #SRFC #Mercato — Adrian Prigent (@AdrianPrigent) January 12, 2024

Al-Hilal prêt à mettre 20M€, l’Atlético prendra un pourcentage !

Alors que l’Equipe a annoncé que l’OM était en négociation pour un transfert de Renan Lodi, ce dernier étant annoncé vers l’Angleterre, il pourrait finalement filer en Arabie Saoudite ! En effet, selon le journaliste Matteo Moretto, « Al-Hilal est en négociations avancées avec Marseille pour Renan Lodi. L’Atlético dispose d’un pourcentage sur la vente du Brésilien. L’équipe saoudienne prévoit de débourser environ 20 M€. »

Exclusiva. El Al-Hilal está en negociaciones avanzadas con el Marsella por Renan Lodi. El club rojiblanco se reservó un porcentaje de venta futura con el brasileño. El equipo de Arabia Saudí planea pagar unos 20M€.https://t.co/9jpmOqKh9R — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 12, 2024

La mise au point de Longoria sur le mercato

« Ounahi, j’ai lu des rumeurs, mais ce n’est pas un joueur qui est à vendre. C’est un joueur qui a donné de très bonnes performances dans les dernières semaines. Pour Gueye, c’est un joueur qui arrive en fin de contrat. On a proposé des prolongations cette saison, notamment en décembre. Le joueur n’a pas donné suite. À six mois de la fin du contrat, c’est bien sûr une possibilité qu’il y ait un départ lors de ce mercato d’hiver. Le joueur est sur le marché, on cherche la meilleure solution pour toutes les parties. Je reste positif (sur le déroulement du mercato). On travaille sur différentes possibilités, notamment sur le poste d’arrière gauche. C’est une des priorités dans la recherche du club, maintenant. Vitinha, on n’a pas d’offre pour le joueur. C’est au joueur de chercher la continuité. On est contents de son travail quotidien. Mais sa situation n’est pas celle de Pape Gueye. On voudrait avoir de la continuité, même s’il faut se renforcer numériquement. Le mercato de janvier n’est pas facile, ni qu’on aime. Avec un changement de coach pendant la saison, la planification change. On travaille surtout sur la priorité du côté gauche »