Mercato OM : C’est fait pour Vitinha?

D’après les informations venues d’Italie, Vitinha devrait bien s’engager avec le Genoa définitivement. Un bon coup pour l’OM qui devrait se séparer d’un flop !

Après des semaines très difficiles à l’OM, Vitinha a rejoint le Genoa où il a retrouvé des couleurs. Le journaliste Gianluigi Longari de Sportitalia explique que le club italien a trouvé un accord avec l’OM pour le transfert permanant de l’attaquant portugais qui était alors prêté. Une bonne nouvelle pour les trois parties !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Conceiçao c’est pour quand ?

#Genoa accordo definito per la permanenza di #Vitinha dall’OM — Gianluigi Longari (@Glongari) June 12, 2024

« Ici, il y a des gens qui m’aiment, me soutiennent et m’aident »

Dans un entretien publié par la Gazzetta dello Sport, la recrue la plus chère de l’histoire du club s’est livré sur son aventure marseillaise.

« Quand je suis allé à l’Olympique de Marseille, c’était la première fois que je sortais de ma zone de confort et c’était aussi ma première expérience à l’étranger. Mais ce n’est pas tout : j’ai ressenti le poids supplémentaire du prix de mon transfert (32 M€, ndlr), ce qui a eu un effet négatif. Il y avait énormément de pression sur moi, ainsi que l’apprentissage d’une nouvelle langue, l’adaptation à la vie dans un nouveau pays et quelques difficultés familiales. Je considère toujours cette année comme fructueuse. Mais en janvier, j’ai senti que je devais partir et j’ai pensé que c’était le meilleur endroit pour me retrouver »

Avant de poursuivre en lançant une pique au club phocéen : « Ici, il y a des gens qui m’aiment, me soutiennent et m’aident. Cela représente beaucoup. Il y a un potentiel inexprimé, mais c’est aussi une question de philosophie et de méthode. Beaucoup de clubs achètent des joueurs pour obtenir des résultats immédiats. Au Genoa, ce n’est pas comme ça : le club vous suit, vous aide, et cela permet au groupe de grandir. »