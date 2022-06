Mercato OM : C’est OFFICIEL pour deuxième recrue !

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée d’Isaak Touré ! L’international français U19 rejoint l’OM pour 5 ans en provenance du Havre. La somme de 7 millions d’euros est évoquée par plusieurs médias.

C’est désormais officiel ! Après Samuel Gigot, l’Olympique de Marseille enregistre la venue d’Isaak Touré. Un nouveau défenseur central pour le club après le départ de William Saliba, de retour à Arsenal. Le joueur était à la Commanderie depuis ce matin afin de passer sa visite médicale. Il a signé un contrat de 5 ans avec l’Olympique de Marseille en provenance du Havre… Plusieurs médias évoquent la somme de 7 millions d’euros à verser au club de Ligue 2.

✍️ « 𝗖𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰 𝗛.𝗔.𝗖.(𝗞) »#BienvenueSurMars 𝗜𝘀𝗮𝗮𝗸 𝗧𝗼𝘂𝗿𝗲́ 👽🛸 pic.twitter.com/shMLxk7cS8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 30, 2022

Un joueur à très fort potentiel — OM

« Né à Gonesse dans le Val-d’Oise le 28 mars 2003, Isaak rejoint le centre de formation du HAC dès l’âge de 12 ans. Il effectue toute sa formation au sein du club normand, à l’instar de ses nouveaux coéquipiers Steve Mandanda et Pape Gueye.Titulaire au sein de la défense havraise en Ligue 2 BKT, ce pur gaucher est capable d’évoluer dans une défense à trois comme en charnière centrale.A 19 ans, il est déjà doté d’un leadership naturel : capitaine de l’équipe de France U19, il a disputé l’Euro en Slovaquie avec les Bleuets de Landry Chauvin cet été.Du haut de ses 2m04, Isaak est un joueur naturellement robuste et très à l’aise dans le domaine aérien. Sa puissance et sa solidité dans les duels ainsi que ses qualités dans la relance et dans l’anticipation, font de lui un joueur à très fort potentiel. Isaak Touré mettra à disposition toute son énergie et son talent pour permettre au club d’atteindre ses objectifs. » Source : Site officiel de l’Olympique de Marseille