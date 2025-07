Mercato OM : C’est officiel pour Medina, 3e recrue !

L’Olympique de Marseille est fier d’annoncer l’arrivée de Facundo Medina. Le défenseur international argentin rejoint le club en provenance du RC Lens, sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Il était une fois un petit garçon avec un seul rêve: jouer au football. Sur les traces de Diego Maradona, le jeune Facundo Medina, né à Villa Fiorito, le quartier populaire de Buenos Aires qui a également vu naître son idole, touche ses premiers ballons dès l’âge de trois ans. À côté, il aide sa famille, travaille, s’investit. Mais dès qu’il en a l’occasion, il retrouve son ballon, ce rêve silencieux d’une vie différente, guidée par la passion et la joie du jeu.

La famille l’encourage, le soutient, l’accompagne. Sa mère, pilier discret, mais central dans sa vie, essuie ses larmes quand le football l’éloigne de chez lui, comme à 11 ans, lorsque le rêve commence à prendre forme : l’appel de River Plate. Après un essai concluant, Facundo intègre le centre de formation de son club de cœur. Il comprend alors que le premier grand pas est franchi: des terrains de quartier à l’institution qu’il a toujours admirée.

Il progresse vite: travailleur, technique, doté d’un excellent pied gauche, capable de porter le ballon, de centrer, de frapper. À River, il s’entraîne avec l’équipe première, mais c’est au CA Talleres qu’il fait ses débuts professionnels. Le 12 août 2018, il dispute son premier match… contre Boca Juniors, le rival historique de River. Un clin d’œil du destin. Son talent ne passe pas inaperçu: il est appelé en sélection argentine U20.

Le 25 février 2020 marque une autre étape importante de sa carrière : son premier but professionnel face à Huracán. Un grand moment de joie! D’autres buts suivront, mais cette fois de l’autre côté de l’Atlantique. Toujours plus loin de chez lui? Pas vraiment, car sa famille reste soudée, ne l’abandonne jamais, sa mère l’accompagne à chaque étape. Elle est sa force, son soutien, dans un parcours où il ne faut jamais cesser de se battre. La clé réside dans sa grande personnalité dont il fait preuve dès l’enfance, en disant non aux premiers dangers qui se présentaient à lui.

L’été 2020 marque son arrivée en France, au RC Lens. Il découvre la Ligue 1 le 23 août contre l’OGC Nice. Sa progression est rapide, constante. Il devient un élément clé de la défense Sang et Or. Lors de la saison 2022-2023, il contribue à faire de Lens la meilleure défense du championnat, couronnée d’une 2e place, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions.

Sur et en dehors du terrain, Facundo s’affirme comme un leader. Sa combativité, sa personnalité et sa qualité technique font de lui un joueur précieux, capable d’évoluer aussi bien sur le côté gauche, où il peut exploiter sa qualité de relance et ses centres, qu’en défense centrale.

Le 20 septembre 2023, il dispute son premier match de Ligue des Champions, une date doublement symbolique puisqu’il s’agit aussi de sa 100e apparition sous le maillot lensois. Un club qu’il quitte avec 165 matchs au compteur, 8 buts et 10 passes décisives en laissant derrière lui un excellent souvenir. L’année 2025 marque une nouvelle étape dans sa carrière : le 11 juin, il est titulaire avec l’Argentine contre la Colombie. Lionel Scaloni lui accorde sa confiance, l’utilisant à trois reprises sur les quatre derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde.