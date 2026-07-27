Mercato OM : C’est officiel pour Nouhoum Kamissoko !

L’OM a officialisé, ce dimanche, la prolongation de contrat de Nouhoum Kamissoko jusqu’en 2029. À 21 ans, le milieu de terrain malien poursuit son aventure avec le club marseillais après une saison marquée par une progression remarquée au sein de la réserve. Une récompense pour un joueur dont l’avenir semblait pourtant s’inscrire loin de Marseille il y a encore quelques mois.

L’OM sécurise l’avenir de Nouhoum Kamissoko

En attendant l’arrivée de sa première recrue estivale, l’OM a officialisé une prolongation de contrat. Le club phocéen a annoncé, ce dimanche, que Nouhoum Kamissoko était désormais lié à Marseille jusqu’en 2029.

Âgé de 21 ans, le milieu de terrain malien poursuit ainsi son développement sous les couleurs olympiennes. Arrivé en 2023 en provenance de l’Académie des Étoiles du Mandé, Nouhoum Kamissoko voit ses efforts récompensés par la confiance renouvelée de la direction marseillaise.

Cette prolongation intervient alors que l’effectif professionnel n’a pas encore enregistré sa première recrue de l’intersaison. L’OM choisit donc de miser sur un jeune joueur déjà présent au club, dont la progression a convaincu les décideurs olympiens.

Félicitations, 𝗡𝗼𝘂𝗵𝗼𝘂𝗺 𝗞𝗮𝗺𝗶𝘀𝘀𝗼𝗸𝗼 ! 🔵⚪️ Notre milieu de terrain 🇲🇱 prolonge son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2029 ✍️ pic.twitter.com/r7hPZmAM5v — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 26, 2026

Un avenir qui semblait pourtant s’écrire loin de Marseille

Il y a encore un an, un tel scénario paraissait difficile à imaginer. À l’issue d’un prêt peu concluant à Châteauroux, disputé entre novembre 2024 et mai 2025, Nouhoum Kamissoko semblait se rapprocher d’un départ.

Le milieu malien n’avait participé qu’à six rencontres de National durant cette période. Son temps de jeu limité ne plaidait pas en faveur d’une poursuite de son aventure marseillaise, et son avenir apparaissait particulièrement incertain.

Malgré ce contexte, l’OM a décidé de conserver le joueur. Un choix motivé par la volonté de disposer d’un effectif suffisamment étoffé pour répondre aux nombreuses échéances de ses équipes de jeunes et de développement.

Une saison de progression récompensée

La saison 2025-2026 a offert à Nouhoum Kamissoko l’occasion de retrouver du temps de jeu dans plusieurs compétitions. Le milieu de terrain a ainsi participé aux différentes campagnes de la réserve et des équipes de développement de l’OM, engagées notamment en Youth League, en National 3, dans le Challenge Espoirs ainsi que lors des matches de développement.

Cette continuité a permis au joueur de poursuivre sa progression au sein du club. Alors que son avenir semblait compromis après son passage à Châteauroux, il est finalement parvenu à inverser la tendance.

En prolongeant son contrat jusqu’en 2029, l’OM confirme sa volonté de s’inscrire dans la durée avec le milieu malien. Cette officialisation vient récompenser un parcours marqué par une période de doute, suivie d’un retour en grâce au sein du projet de formation olympien.

Si les supporters marseillais attendent toujours les premiers mouvements sur le marché des transferts, cette prolongation constitue un signal de confiance envoyé à un jeune joueur qui a su convaincre le club de poursuivre l’aventure pour plusieurs saisons.