Mercato OM : C’est officiel pour Radonjic !

L’OM vient d’officialiser ce jeudi matin le départ de Nemanja Radonjic au Torino dans le cadre d’un prêt d’une saison. Le deal inclut une option d’achat obligatoire, comme l’a confirmé le club italien.

Nemanja Radonjic n’avait plus qu’un de contrat avec l’OM. L’ailier international serbe pva encore être prêté mais cette fois avec une option obligatoire d’achat.

Voici le communiqué du Torino :

Le Torino Football Club est heureux d’annoncer qu’il a acquis auprès de l’Olympique de Marseille – à titre temporaire, avec obligation d’achat définitif à la survenance de certaines conditions – le droit aux prestations sportives du footballeur Nemanja Radonjić. Radonjić est né le 15 février 1996 à Nis, en Serbie. Élevé dans le football dans les rangs du Partizan Belgrade, il a déjà eu des expériences en Italie dans les secteurs de la jeunesse de Rome et d’Empoli. Après ses débuts professionnels dans l’élite serbe avec Čukarički en 2016, il s’est ensuite illustré dans l’Etoile Rouge de Belgrade, saison 2017/18, avec laquelle il a remporté le championnat. En 2018, il a été signé par l’Olympique de Marseille où il a marqué 63 apparitions avec 8 buts, jouant également en Champions et Europa League. Par la suite le transfert d’abord en Allemagne avec le Hertha Berlin, en janvier 2021 (12 apparitions et 1 but) et la saison dernière au Portugal avec le Benfica. En équipe nationale – après avoir été précédemment appelé dans toutes les sélections jeunes – il a fait 35 apparitions avec 5 buts : Tout le Torino Football Club accueille Radonjić avec un accueil chaleureux : bon travail, Toujours Forza Toro !