Mercato OM : C’est officiel pour Tochukwu Nnadi o! ça devrait passer pour Angel Gomes !

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Tochukwu Nnadi en provenance du SV Zulte Waregem. À 22 ans, le milieu de terrain international nigérian devient un nouveau renfort du projet marseillais, dans un contexte de reconstruction sportive assumée.

L’OM sécurise un profil jeune et déjà expérimenté

L’Olympique de Marseille a confirmé ce jour l’officialisation du transfert de Tochukwu Nnadi, en provenance du SV Zulte Waregem. Âgé de 22 ans, le milieu de terrain nigérian s’inscrit dans la stratégie de recrutement de l’OM, tournée vers des profils jeunes, à fort potentiel et déjà aguerris au football européen.

Né le 30 juin 2003 à Ihiagwa, dans l’État d’Imo au Nigeria, Tochukwu Nnadi a suivi un parcours de formation international. Après des débuts au Campos FC, il poursuit son développement à la Madenat Alamal Football Academy de Dubaï, une étape déterminante qui lui permet d’accéder au football professionnel européen.

En août 2021, Tochukwu Nnadi signe son premier contrat professionnel avec le Botev Plovdiv en Bulgarie. Il y débute en championnat le 3 avril 2022 face au Ludogorets, champion en titre, avant de s’installer progressivement comme un milieu de terrain fiable, capable d’allier volume de jeu, créativité et discipline défensive.

Sa progression se confirme sur la scène internationale lors de la Coupe du monde U20 de la FIFA 2023, où il est titulaire à chaque rencontre avec le Nigeria. Ses prestations lors des victoires face à l’Italie et à l’Argentine contribuent à renforcer sa visibilité.

En janvier 2024, il rejoint le SV Zulte Waregem, où ses performances régulières en Belgique confirment sa capacité à évoluer dans un championnat plus exigeant. Cette montée en puissance lui ouvre les portes de la sélection A du Nigeria. Sélectionné pour la CAN 2025 au Maroc, Tochukwu Nnadi y honore sa première cape avec les Super Eagles.

