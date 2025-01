Mercato OM : C’est officiel pour Wahi !

Elye Wahi est né à Courcouronnes, en banlieue parisienne, en 2003 et a débuté sa carrière de footballeur dans le système jeunesse du SM Caen. Il a fait ses débuts professionnels avec le Montpellier HSC en décembre 2020, quelques jours avant son 18e anniversaire. Pour le club du sud de la France, Wahi a marqué 32 buts et fourni neuf passes décisives en 92 matchs de compétition. Lors de la saison 2022/23, le Français a été l’un des meilleurs buteurs du pays avec 19 buts et six passes décisives. L’attaquant a ensuite rejoint le RC Lens, où il a poursuivi son parcours réussi et a marqué un total de douze buts (quatre passes décisives) en 36 matchs de compétition.

L’Olympique de Marseille a recruté le joueur de 22 ans l’été dernier. Il y inscrit trois buts en 13 matches de Ligue 1 (une passe décisive).

Désormais, le Français se rend à l’étranger pour la première fois de sa carrière, à l’Eintracht Francfort, où il retrouvera, entre autres, son compatriote Hugo Ekitiké en attaque. Elye Wahi reçoit le maillot numéro 17 du club de Bundesliga de Hesse.